Une vidéo de sonnette montre des jumeaux texans souffrant de malnutrition cherchant de l’aide

CYPRESS, Texas (AP) – Un adolescent qui a dit à la police du Texas que lui et sa sœur jumelle étaient menottés et avaient subi d’horribles abus s’est échappé du domicile de leur famille après avoir trouvé une clé de menottes et l’a cachée dans sa bouche, ont indiqué les autorités dans les archives judiciaires.

Les jumeaux, pieds nus et menottés, ont été vus sur une vidéo de sonnette alors qu’ils cherchaient de l’aide dans un quartier de Cypress, juste à l’extérieur de Houston. La vidéo, obtenue par la station de télévision de Houston KHOU, montrait les adolescents faisant du porte-à-porte vers 5 h 30 mardi alors qu’ils cherchaient de l’aide.

Le garçon était torse nu et la fille ne portait qu’un sac d’épicerie en plastique autour du cou en guise de chemise, selon un affidavit.

Leur mère, Zaikiya Duncan, 40 ans, a été arrêtée quelques heures plus tard en Louisiane après que la police a lancé une alerte d’enfants disparus pour cinq autres enfants. Les sept enfants, y compris les jumeaux, sont désormais sous la garde du Service de protection de l’enfance, ont indiqué les autorités.

Les jumeaux de 15 ans souffraient de malnutrition sévère et ont déclaré à la police que des abus se produisaient depuis des mois, selon l’affidavit. Ils ont dit à la police que Duncan les avait menottés, les avait forcés à boire de l’eau de javel et d’autres nettoyants ménagers et avait également pulvérisé du nettoyant pour four dans la bouche “s’ils parlaient trop”, selon l’affidavit.

Les jumeaux ont également déclaré aux autorités qu’ils avaient été forcés de manger et de boire des excréments et de l’urine, selon l’affidavit.

Duncan est emprisonné à Baton Rouge et attend son extradition pour voies de fait graves. Son petit ami, Jova Terrell, 27 ans, fait également face à une accusation d’agression. On ne savait pas si l’un ou l’autre avait un avocat et ils devraient être extradés vers le Texas dans les 30 jours, a rapporté la chaîne de télévision de Houston KPRC.

The Associated Press