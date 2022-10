Une vidéo de selfie choquante montre l’explosion d’un missile russe manquant de peu une Ukrainienne à Kyiv

La vidéo a capturé le moment où l’explosion d’un missile russe a raté de peu une jeune femme à Kyiv.

“Mes mains tremblent parce que je viens de voir une fusée voler et je l’ai entendue”, dit la femme non identifiée dans la vidéo, quelques instants avant la frappe.

L’armée russe a lancé lundi un barrage de frappes meurtrières sur des villes à travers l’Ukraine.

La vidéo a capturé le moment choquant d’une explosion d’une attaque de missile russe a raté de peu une jeune femme marchant dans la capitale ukrainienne de Kyiv lundi au milieu La guerre de plusieurs mois de Moscou avec le pays.

Le clip de 23 secondes partagé sur Twitter montre la femme terrifiée prenant une vidéo selfie dans les rues de Kyiv juste avant la frappe du missile.

“Mes mains tremblent parce que je viens de voir une fusée voler et je l’ai entendue”, déclare la femme non identifiée dans la vidéo.

“Mes mains tremblent, je viens de voir une fusée voler”, raconte une dame du centre de Kyiv. Nous avons besoin de systèmes de défense aérienne et d’avions de combat modernes ! pic.twitter.com/CcBo7W6LLq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 10 octobre 2022

Quelques secondes plus tard, il y a une explosion forte et ardente qui envoie des débris pleuvoir sur la femme, montre la vidéo.

La femme semblait être indemne de l’attaque alors qu’elle s’enfuyait.

Un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, Anton Gerashchenko, a partagé le clip sur Twitter tôt lundi, affirmant que le pays avait besoin de “systèmes de défense aérienne et d’avions de combat modernes!”

L’Ukraine a demandé à l’Occident des systèmes de défense aérienne comme des batteries de missiles Patriot et des avions de chasse modernes comme le F-16 dans sa lutte contre les forces du président russe Vladimir Poutine. L’armée russe lundi a lancé un déluge de frappes meurtrières sur des villes à travers l’Ukraine, y compris Kyiv, Lviv, Dnipro, Vinnytsia et Zaporizhzhia. Poutine a déclaré lundi que les attaques étaient des représailles après le pont du détroit de Kertch, une voie d’approvisionnement clé reliant la Russie et la Crimée, a été endommagé dans une explosion samedi.