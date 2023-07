Une vidéo de retour à laquelle tous les gourmands peuvent s’identifier – REGARDER

Bhumi Pednekar repéré avec le prétendu beau Yash Kataria. (Crédits : Instagram)

Se livrer à des envies gourmandes est un phénomène humain universel, et les célébrités de l’industrie cinématographique ne font pas exception. L’actrice Bhumi Pednekar a récemment présenté ses aventures culinaires sur Instagram, offrant à ses abonnés une délicieuse vidéo de retour. Dans le clip, l’actrice pouvait être vue dans un restaurant, jetant un coup d’œil au menu et commandant une gamme de plats, tels que vada, ghee rôti masala et idli. Cette vidéo est la preuve de l’amour de l’actrice pour la nourriture. Bhumi a légendé le post, « De quoi as-tu envie rn? #throwbackthursday. » Plusieurs utilisateurs d’Insta ont réagi à la publication avec des commentaires mignons comme « Petoooo ». Pendant ce temps, un autre internaute a écrit « Masala dosa bhi ».

L’aventure culinaire de Bhumi Pednekar résonne profondément auprès des fans, car ils peuvent se rapporter à des expériences similaires. Le message rappelle que la nourriture nous relie tous, transcendant les frontières.

Le flux Instagram de Bhumi Pednekar propose une gamme de ces moments délicieux, capturant non seulement sa vie professionnelle mais aussi ses expériences personnelles. En donnant à ses abonnés un aperçu de sa vie quotidienne, Bhumi se connecte sans effort avec eux.

Regardez la vidéo ici :







Bhumi Pednekar repéré avec le prétendu beau Yash Kataria

Récemment, Bhumi Pednekar a été aperçue avec son petit ami présumé Yash Kataria à l’aéroport. Les deux se sont dirigés vers leurs voitures séparément, mais les paparazzi les ont capturés plus tard assis dans la même voiture. Alors que Bhumi Pednekar a opté pour un sweat à capuche noir décontracté et un pantalon de survêtement, Yash Kataria a été vu dans un t-shirt blanc. Le dernier clip est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Bhumi Pednekar est actuellement en vacances. Elle a également publié des aperçus de ses vacances sur Instagram. Cependant, il n’est pas clair si elle voyage seule ou avec son petit ami présumé, Yash Kataria.

Clip de baisers de Bhumi Pednekar

Il y a quelques mois, une vidéo de Bhumi Pednekar de la réception de mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani avait pris d’assaut Internet. L’actrice a été vue en train d’embrasser un homme dans le clip. Alors que ses gardes du corps s’efforçaient de la protéger, les paparazzis ont réussi à capturer le moment. Bhumi Pednekar était accompagné de Yash Kataria lors de l’événement. Selon certaines informations, les deux étaient constamment ensemble à la réception de Sidharth Malhotra et Kiara Advani.

Alors que Bhumi Pednekar était assise dans sa voiture, Yash Kataria lui a tendu la main pour un baiser. Cependant, aucun d’eux n’a confirmé la relation.

Les engagements professionnels de Bhumi Pednekar

La programmation de Bhumi Pednekar comprend des films tels que Bhakshak, The Lady Killer et Meri Patni Ka Remake, entre autres.