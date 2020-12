Un candidat républicain, qui se présente au conseil du Queens, a été surpris en train de faire la fête avec plusieurs anciens et actuels membres du parti dans un restaurant de New York, faisant fi du général. Covid-19 des lignes directrices.

Une vidéo a fait surface montrant la candidate du Council District 19, Vickie Paladino, et plusieurs autres membres du Whitestone Republican Club dansant, formant une ligne de conga à travers le restaurant italien bondé Il Bacco Ristorante à Little Neck, New York. Les participants, qui ne portaient pas de masques, ont montré un mépris total des normes de distanciation sociale.

L’ancien candidat de l’Assemblée républicaine James Martinosky a également été vu en tête de la ligne conga tout en portant un drapeau de la campagne 2020 du président américain Donald Trump.

Environ 50 personnes ont pris part au shindig, comme on le voit dans la vidéo, dansant dans la salle et toutes sauf un participant, étaient sans masque.

Le message mentionnait comment le Whitestone Republican Club de New York avait organisé une fête de Noël sans COVID-19[feminine restrictions en place.

Après que la vidéo soit devenue virale sur Twitter, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a réagi en disant: « Les lignes de conga COVID ne sont pas intelligentes. » Il a ajouté qu ‘ »une lignée de conga Covid démasquée au milieu d’une pandémie défie toute explication logique. »

Le porte-parole du Whitestone Republican Club, Robert Hornak a défendu le rassemblement en disant que l’événement avait eu lieu avant que l’interdiction de manger à l’intérieur ne soit réimposée par l’État.

« Nous avons organisé une réunion intime en respectant toutes les directives COVID en place à l’époque », a déclaré Hornak cité par Queens Daily Eagle. Il a également mentionné que chaque participant devait porter un masque. Il a ajouté qu’ils étaient heureux de donner aux gens un moment agréable avec des personnes partageant les mêmes idées alors qu’ils espéraient une bien meilleure 2021.

La propriétaire du restaurant, Tina Maria Oppedisano, a déclaré avoir suivi les règles qui existaient au moment de l’événement. Elle a dit que bien qu’elle ne soit pas d’accord avec le règlement, elle y adhère. Qualifiant les règles de honte, elle a déclaré: «Les gens en ont assez et veulent simplement mener leurs affaires.»

La vidéo a suscité une vive réaction de la part des internautes sur Twitter.

Un utilisateur s’est senti désolé pour les travailleurs de la santé dans la section des commentaires, tandis qu’un autre a répondu: «Oui, ces professionnels de la santé ne peuvent pas faire la fête. Ou refuser les soins médicaux aux personnes stupides. Ils sont fatigués et méritent mieux. Beaucoup sont morts. »

«S’ils se faisaient du mal, je me sentirais désolé pour eux. Parmi eux, certains tomberont malades, certains tomberont très malades et il y en aura qui mourront. Mais ce sont les gens qu’ils infecteront aujourd’hui, demain et dans les prochaines semaines qui me font voir ce qu’ils sont », a écrit un autre utilisateur.

La nouvelle souche de coronavirus ont été une source de préoccupation pour plusieurs pays au milieu de l’augmentation des cas de virus.