Une vidéo de Reddit montre un homme abandonnant une poussette portant un bébé pour sauver un chien

Une vidéo qui fait le tour du net montre un homme lâcher une poussette portant un bébé pour sauver un chien. La vidéo, qui a été téléchargée sur Reddit, montre un homme portant un bébé dans une poussette devant sa maison tandis qu’un chien le suit en permanence. Soudain, un autre chien apparaît dans le cadre et est vu courir vers l’homme et le chien. En réaction à cela, l’homme lâche immédiatement la poussette pour protéger le chien.

“Mon chien s’est enfui par la porte d’entrée et l’anarchie s’est ensuivie”, lit-on dans la légende de la vidéo. Dans la vidéo, on peut voir l’autre chien sortir d’une maison en courant. L’intégralité de l’incident a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Pendant que tout ce chaos se produit, la poussette qui porte bébé s’éloigne. Il y a aussi un autre homme dans le cadre qui se précipite vers l’homme et la poussette pour sauver le bébé. Regardez la vidéo :

La vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir des tonnes de réactions. « J’imagine que c’est le début d’une scène de destination finale. Le gars lâche une poussette et nous filmons une voiture qui recule dans une allée. Nous voyons un homme courir hors de sa maison en tongs mais à la dernière minute, il les abandonne. Retour au propriétaire qui lance le chien et il atterrit drôle peut-être en se cassant une jambe. Nous reculons pour voir la poussette courir dans la rue vers la voiture », a commenté un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit: «Et c’est exactement pourquoi nous avons des barrières pour bébés en haut des escaliers pour éloigner nos chiens de la porte. Mon chien plus âgé est devenu agressif et sénile et serait heureux d’attaquer n’importe quel chien qui passe si elle sortait.

Un autre utilisateur a écrit : « Je me demande si son chien est peut-être agressif ou s’il le serait envers un mordeur de cheville en colère ?

C’est une réaction étrange sinon.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici