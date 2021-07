Une vidéo de petits garçons scolarisant des touristes pour se masquer dans la rue Dharamshala devient virale

Alors que l’Inde gère toujours les séquelles de la deuxième vague désastreuse de la pandémie de coronavirus, des lakhs de touristes se sont rassemblés vers la destination vallonnée de l’Himachal Pradesh alors que les hôtels, les maisons d’hôtes et autres logements loués à Shimla, Manali, Dharamshala, Dalhousie et Narkanda débordent. avec les visiteurs. Mais avec les innombrables touristes, le mépris flagrant des protocoles de sécurité applicables dans l’État est également visible pour tous. Dans une vidéo similaire publiée sur les réseaux sociaux, on voit un petit garçon marchant dans une rue bondée gronder tous ceux qui marchent sans masque à Dharamshala.

La vidéo a été initialement partagée sur Instagram et plus tard sur Twitter également.

« Ce petit enfant a été vu dans les rues de Dharmshala, demandant aux gens de porter des masques. Il n’a même pas de chaussures à porter. Voir les visages souriants de ces personnes. Qui est éduqué et qui ne l’est pas ici ?

Dans la vidéo, le petit enfant, qui porte un masque et n’a pas de pantoufles, est vu tenant un bâton en plastique avec lequel il pousse tous ceux qui passent devant lui et demande : « Tumhara mask kaha hai ? » (Où est votre masque ? ) Mais sans surprise, personne ne lui prête beaucoup d’attention.

La vidéo a reçu plus de 8 000 vues sur Twitter et 2,47 lakh vues sur Instagram. Les internautes ont réagi à la vidéo et ont exprimé leur point de vue sur la situation décourageante.

Il est temps d’afficher ces affiches partout en Inde pour faire prendre conscience aux gens de l’importance des masques et de la distanciation sociale ! pic.twitter.com/H476oJMYuv– Shan Kamaraj (@skamaraj32) 6 juillet 2021

@Narendra Modi Monsieur, s’il vous plaît, regardez la vidéo. Un enfant corrige un passant pour qu’il porte un masque et les adultes (éduqués) l’ignorent. — swati ✨ (@FlankerFoxy) 6 juillet 2021

La réaction de la foule est pathétique. Un pauvre garçon de ce petit âge connaît même l’importance du masque. — Abhyudaya 🇮🇳 (@V_Abhyudaya) 6 juillet 2021

C’est vraiment triste à voir…. Je ne sais pas pourquoi les gens ont ce genre de mémoire de très courte durée… Mais je suis sûr que ceux qui errent n’en ont pas perdu de proche pendant la deuxième vague….— AC 🇮🇳 (@tranquil_lake30) 6 juillet 2021

Le gouvernement de l’Himachal Pradesh avait annoncé le mois dernier un assouplissement des restrictions liées au Covid-19. Le président de l’association des hôtels et restaurants de Shimla, Sanjay Sood, a déclaré à PTI que le retrait de la condition de rapport RTPCR négatif et du laissez-passer e-Covid pour entrer dans l’État avait stimulé la fréquentation touristique. Mohinder Seth, président de la Tourism Industry Stakeholder Association, a déclaré à PTI : « Le taux d’occupation des hôtels reste compris entre 60 et 90 % le week-end, tandis que les autres jours, il reste autour de 40 à 45 %.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici