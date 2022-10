Une vidéo de personnes encourageant une femme coupant son gâteau d’anniversaire seule au restaurant fera de votre journée

L’anniversaire est l’un des jours les plus spéciaux et il est très important d’avoir tous vos proches autour de vous. Cependant, ce n’est pas possible pour tout le monde et les gens finissent par célébrer la journée par eux-mêmes. Un cas similaire s’est produit lorsqu’une femme âgée a été vue en train de couper seule un gâteau d’anniversaire dans un restaurant. La vidéo virale montrait comment une vieille dame était dans un restaurant en train de couper son gâteau d’anniversaire toute seule.

C’était comme si elle chantait une chanson d’anniversaire pour elle-même. Cependant, la vidéo a rapidement pris une tournure surprenante lorsque des personnes de différentes tables se sont tournées vers elle et l’ont rejointe. “Quelque chose pour vous remonter le moral”, lit la légende de la vidéo. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 125 000 vues. « Elle en a vraiment besoin. Que Dieu te bénisse maman. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Geste génial.”

“Oui, c’est sain”, a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, plus tôt, une bobine Instagram d’une femme âgée dansant dans une station de métro a donné aux utilisateurs d’Insta une raison de se réjouir. Cette bobine est devenue un succès retentissant auprès des téléspectateurs et a atteint plus d’un million de vues. La bobine a été partagée sur Instagram par Good News Movement.

La bobine montrait une femme âgée se tenant avec un déambulateur et exécutant ses pas. Alors que les gens la regardent étonnamment, elle est complètement absorbée par la danse. La légende de cette bobine se lit comme suit : “BELLE ! Cette femme âgée se souvient de ses pas de Tango en attendant le train.

Il a reçu beaucoup de réactions étonnantes de la part des téléspectateurs. Un utilisateur a admiré son énergie et a écrit cette danse comme si personne ne la regardait. Une autre a loué le fait qu’elle n’accordait aucune attention aux personnes qui la regardaient. Une troisième a apprécié qu’elle profitait pleinement du moment.

Beaucoup l’ont qualifiée de belle et ont écrit qu’ils aimeraient être comme elle quand ils seraient grands. D’autres ont commenté une série d’émoticônes de cœur montrant leur amour pour la bobine.

