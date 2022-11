Une vidéo de Monkey Squad barbotant dans une piscine prouve qu’ils sont comme nous

Les singes ont le don de rendre chaque situation adorable et hilarante. Maintenant, un baril de singes gagne Internet pour avoir passé un bon moment dans une piscine. On les voit rassemblés autour de la piscine dans la vidéo publiée sur Twitter. De ce qui ressemble au toit d’un belvédère, ils se jettent dans la piscine avec un plouf. L’un après l’autre, ils effectuent à tour de rôle leurs sauts audacieux. Mais ils s’assurent que le chemin est libre en dessous avant de sauter. Jetez un oeil ici:

Les utilisateurs des médias sociaux riaient de leurs bouffonneries. Quelques utilisateurs ont été surpris par le fait que les singes savaient non seulement nager mais aimaient aussi l’eau. D’autres voulaient se joindre à la fête. Pendant ce temps, un utilisateur s’est souvenu de son propre plaisir de sauter dans la piscine à l’époque. Ils ont écrit: «Ça me rappelle que j’avais 12 ans et que nous, les jeunes mecs, nous exhibons devant les filles sur le plongeoir de la piscine. On ne savait pas trop pourquoi on faisait ça… En fait on criait ‘Arrh, qu’est-ce que TU regardes ?!’ Mais à chaque virage, les plongeons devenaient plus audacieux.

Un autre commentaire disait: “Tellement mignon .. Ne pas se bousculer et attendre patiemment que l’eau se vide avant le saut. La sécurité d’abord.”

“D’où le terme ‘faire le singe’. Ravi de voir nos cousins ​​​​éloignés s’amuser », a lu le troisième commentaire.

Cependant, ce que beaucoup ont trouvé de plus adorable que le jeu de saut était un moment particulier du clip. Un singe, après avoir sauté dans la piscine, nage vers un autre singe assis juste là. Les deux s’embrassent, faisant fondre le cœur des utilisateurs de Twitter. Internet a pris des captures d’écran du moment et les a partagées sous le Tweet original.

Depuis sa publication samedi, le clip compte désormais plus de 1,5 million de vues et près de 43 000 likes.

