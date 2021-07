Une vidéo de Matthew McConaughey du 4 juillet dit que l’Amérique « passe la puberté »

Le dernier message de Matthew McConaughey pour les fans est un casse-tête.

La star oscarisée, qui peut ou non être candidate au poste de gouverneur du Texas, a posté dimanche un message vidéo original intitulé « Joyeux 245e anniversaire de l’Amérique – rock » pour célébrer le 4 juillet.

« Alors que nous célébrons notre indépendance aujourd’hui, alors que nous célébrons notre naissance en tant que nation, le jour qui a déclenché une révolution pour gagner notre souveraineté, admettons que le voyage de l’année dernière autour du soleil a également été un autre casse-tête », a déclaré le 51 -ans acteur a commencé. Il a fait un geste emphatique, portant et parlant derrière une paire de lunettes de soleil aviateur teintées de brun et à monture dorée sur fond de drapeau américain à franges, ses cheveux bouclés sur son col blanc.

Il a qualifié les divisions de la nation de « douleurs croissantes » et a exhorté ses partisans à garder espoir.

« Nous traversons essentiellement la puberté par rapport aux calendriers d’autres pays, et nous allons traverser des douleurs de croissance », a déclaré McConaughey. « Ce n’est pas une excuse, pour dire, c’est juste une réalité. Et c’est bien parce que nous devons continuer à apprendre, nous devons continuer à mûrir, nous devons continuer à nous efforcer, nous devons continuer à grimper, nous devons continuer à construire. Et nous devons nous assurer de garder espoir en cours de route, alors que nous continuons d’évoluer.

« Pourquoi? Parce que c’est qui nous sommes. Pourquoi? Parce que l’alternative est nulle.

USA TODAY a contacté le représentant de McConaughey pour de plus amples commentaires.

Dans la vidéo, l’acteur a décrit l’Amérique comme étant « constamment en mouvement … essayant de devenir plus sage, essayant de devenir plus courageux, essayant de rêver plus, essayant de faire plus, essayant d’être plus juste, de prendre le bon type de responsabilités, de gagner le bon type de libertés » et a demandé aux fans de réfléchir, alors qu’ils célébraient, « où nous voulons aller d’ici pour être le meilleur possible ».

« Maintenant, et si c’était une chanson et que chacun de nous disait : ‘Je ne peux pas ne pas chanter cette chanson’ ? … Faisons-en une chanson que nous ne pouvons pas ne pas chanter.

« Joyeux anniversaire, continuez à vivre », a conclu McConaughey en désignant la caméra. « On se verra là bas. »

Matthew McConaughey se penche sur les masques :« Inconvénients à court terme pour une liberté à long terme »

La vidéo compte plus de 1,45 million de vues sur les comptes Instagram et Twitter vérifiés de l’acteur.

Après avoir d’abord ignoré les informations faisant état de ses ambitions politiques, la star du « Dallas Buyers Club » a déclaré en mars au Austin American-Statesman, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’il serait « un idiot » de ne pas envisager de se présenter au poste de gouverneur.

« Mais je dois honnêtement me demander : « Comment puis-je être le plus utile ? » Et c’est peut-être en tant qu’agent libre », a déclaré McConaughey, se décrivant comme « agressivement centré ». « Je dirais, en ce qui concerne la course, je ne le suis pas tant que je ne le suis pas. Donc ma décision n’a pas changé parce que je ne le suis toujours pas. »

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, est candidat à sa réélection en 2022 pour un troisième mandat. Un nouveau sondage de 1 090 électeurs inscrits publié dimanche par The Dallas Morning News et l’Université du Texas à Tyler montre qu’Abbott détient une mince avance sur McConaughey : 39% soutiennent Abbott, tandis que 38% soutiendraient McConaughey.

Matthew McConaughey est-il candidat au poste de gouverneur du Texas ?Peut-être. Ce que l’on sait de son intérêt pour la politique