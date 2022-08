Une vidéo de louveteaux jouant avec leur mère tigre dans la réserve de tigres de Panna fera de votre journée

La nature dans sa forme la plus brute est l’un des sites les plus fascinants et les plus beaux. Vous n’êtes pas d’accord ? Sinon, nous avons un clip époustouflant pour vous où l’on peut voir des oursons jouer avec leur mère. La vidéo a été tournée à Panna Tiger Reserve. Téléchargée sur Twitter par Sanjeev Kumar Chaddha, la légende de la vidéo disait : “Félicitations à nos guerriers verts qui, avec un dévouement absolu, ont fait revivre la population à partir de zéro au cours des deux dernières décennies !!”

Le clip vidéo de 30 secondes montre une tigresse entourée de ses petits alors qu’ils se rassemblent de manière ludique pour essayer de grimper sur elle. Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 20 000 vues. Regardez par vous-même :

Oursons jouant avec leur mère dans la réserve de tigres de Panna. Félicitations à nos guerriers verts qui, avec un dévouement absolu, ont fait revivre la population à partir de zéro au cours des deux dernières décennies !!@ntca @faune pic.twitter.com/eiaKfOHTU1 – Sanjeev Kumar Chadha (@Sanjeev76297504) 4 août 2022

“Ce petit qui a sauté à la fin va faire des ravages à Panna”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « quelque chose ne peut pas être expliqué !! il suffit de voir et de profiter !!”

Pendant ce temps, plus tôt, une autre vidéo de la réserve de tigres de Panna montrait un léopard tuant une proie. La vidéo montre un léopard grimpant à un arbre et chassant un singe. Après avoir tué le singe, le léopard tient la carcasse par ses dents et descend rapidement. “Une vue rare d’un singe chassant le léopard dans la réserve de tigres de Panna”, lit la légende.

Le clip passionnant s’ouvre sur le chat sauvage qui a réussi à escalader l’arbre et à atteindre près de la canopée pour chasser sa proie. Alors que la caméra se concentre sur le léopard, un singe sans vie est vu pris dans ses mâchoires. Agrippant l’arbre avec ses pattes, le léopard descend lentement tout en ayant toujours la proie dans sa bouche.

Le léopard s’arrête près d’une branche pour trouver le meilleur chemin vers le bas de l’arbre et parvient à atteindre le sol avant de disparaître dans la forêt. Les utilisateurs de Twitter ont été étonnés de voir la chasse brute alors que l’un d’eux soulignait à quel point des actes aussi fascinants sont rarement capturés. Bien sûr, ce n’était pas la première fois qu’un léopard était surpris en train de chasser sa proie. Plus tôt, une autre vidéo montrait un chat sauvage pourchassant un singe et essayant de l’attraper sur un arbre.

