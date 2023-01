Une vidéo de l’attaque du Capitole au Brésil montre des policiers debout

Plusieurs groupes de la police militaire ont été vus debout passivement le 8 janvier alors que des émeutiers envahissaient des bâtiments gouvernementaux à Brasilia. (Vidéo: Twitter, Secrétaire des Communications de la Présidence, TV Senado)

Quelques officiers de la Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se tiennent nonchalamment derrière une barricade métallique surplombant le bâtiment du Congrès national du Brésil, a montré une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à 16 h 09, heure locale, le 8 janvier. On filme la région. Un autre consulte son téléphone. Un troisième discute avec un groupe d’hommes, dont deux portent le drapeau brésilien drapé sur leurs épaules.

Capturée sur vidéo, la scène semble calme, ennuyeuse même, jusqu’à la fin, lorsque la perspective se déplace pour révéler la place inondée d’une mer d’émeutiers vêtus de vert et de jaune.

À seulement 600 mètres de là, alors que la vidéo de la police se tient debout sur les réseaux sociaux, des officiers de la Polícia Legislativa combattent la foule destructrice qui a pris le contrôle du congrès, des publications sur les réseaux sociaux et des images de vidéosurveillance de l’insurrection à Brasilia obtenues par le Washington Post montre.

La Polícia Legislativa répond à une émeute à l’intérieur du Congrès brésilien pendant que la Polícia Militar filme à l’extérieur, le 8 janvier. (Vidéo : TV Senado / Twitter)

Un examen ultérieur de plus de 150 vidéos et images du 8 janvier – y compris des images de vidéosurveillance et de caméras corporelles – révèle que des membres de base du PMDF, chargés de sécuriser les rues entourant les bâtiments gouvernementaux, n’ont pas fait grand-chose pour arrêter l’assaut initial. . Les visuels, synchronisés chronologiquement par The Post, bien qu’ils ne soient pas complets, montrent que peu de membres de la base, voire aucun, ont soutenu d’autres forces de sécurité dans les premières heures de leurs efforts pour sécuriser à nouveau le complexe gouvernemental.

Les représentants du gouvernement étaient au courant de la manifestation prévue, qui a été largement promue sur les réseaux sociaux d’extrême droite soutenant l’ancien président Jair Bolsonaro au moins cinq jours plus tôt. “Les patriotes de tout le Brésil”, disaient les messages, devraient venir et “arrêter Brasilia”.

Le PMDF, qui est généralement responsable de la police au jour le jour de la capitale brésilienne, a initialement déployé 365 officiers de base le 8 janvier. Polícia Legislativa, qui protège le Congrès national, et Policía Judicial, qui garde le Cour suprême, les deux ont affiché moins de 60 agents. Des membres de l’armée, qui supervise les forces qui protègent le palais présidentiel, sont également vus à divers moments dans les images disponibles. L’armée, le PMDF et la Força Nacional de Segurança Pública n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du Post.

À 14 h 33, les manifestants ont franchi un blocus de plus de deux douzaines d’officiers du PMDF à environ un mile de Three Powers Plaza, qui comprend la Cour suprême, le Congrès national et le palais du Planalto, en 13 secondes, des images de médias sociaux publiées pour la première fois par le Journal brésilien O Globo montre.



Dix minutes plus tard, la foule a dépassé la dernière ligne des forces de sécurité le long de l’Esplanada dos Ministérios qui comprenait quelques militaires en plus des officiers du PMDF, accédant directement aux bâtiments au cœur de la démocratie brésilienne.

Une foule de partisans de Bolsonaro dépasse une ligne de la Polícia Militar près du Congrès brésilien le 8 janvier. (Vidéo : Twitter)

Plusieurs analystes qui ont examiné les images à la demande du Post ont remis en question la préparation du PMDF, notant que les officiers de base initiaux ne semblaient pas préparés au contrôle des foules, car ils ne portaient pas d’équipement anti-émeute et semblaient n’en avoir érigé qu’un petit nombre. de barrières physiques. Ils ont déclaré que le PMDF est souvent mieux préparé et met en œuvre de plus grandes mesures de contrôle des foules lors des matchs de football.

Fernando Miramontes Forattini, co-fondateur d’un consortium de recherche axé sur la corruption dans le sud du monde, a déclaré au Post que les agents du PMDF surveillent et discutent avec les organisateurs lors des matchs de football pour comprendre le nombre de participants, ériger et tenir des barricades appropriées, effectuer des fouilles corporelles, inspecter le stade pour les failles de sécurité et faire des plans d’urgence.

Les émeutiers se sont précipités sur la rampe qui mène au bâtiment du Congrès national immédiatement après avoir franchi le cordon de police. Les agents de la Polícia Legislativa se sont préparés pour un combat, se répandant sur le balcon. Contrairement au PMDF et à la poignée de militaires qui gardé le périmètreces officiers étaient équipés d’un équipement anti-émeute et de boucliers de protection et armés de munitions de contrôle des foules.

À 14 h 44, juste une minute après avoir franchi le dernier cordon de police, des images de vidéosurveillance de l’intérieur du bâtiment montrent les émeutiers entrant.

CCTV capture le moment où une foule de partisans de Bolsonaro a fait irruption au Congrès brésilien le 8 janvier. (Vidéo : TV Senado)

La Polícia Legislative a demandé une sauvegarde à deux reprises – une fois la veille de l’émeute et une fois le jour de – mais a été refusée.

Alors que les gens affluaient vers le congrès, une partie de la foule se sépara, se dirigeant vers le palais du Planalto. Deux groupes d’environ une douzaine d’officiers, équipés en tenue anti-émeute, se sont retirés dans le palais vers 15 h 05 sans aucune force supplémentaire visible dans les images et images disponibles.

À ce stade, la foule avait vaincu des unités d’au moins trois forces de sécurité qui apparaissent dans des vidéos et des photos.

La police se retire alors qu’une foule de partisans de Bolsonaro descendent sur le palais présidentiel au Brésil le 8 janvier. (Vidéo : Bruno Gomides via Facebook)

Yanilda González, un professeur de Harvard qui se concentre sur la police et la sécurité en Amérique latine, a déclaré au Post que les autorités avaient de nombreux avertissements sur la façon dont la journée pourrait se dérouler. Il était “très probable que quelque chose de cette ampleur se produise”, a-t-elle déclaré. “Il est très difficile de dire que quiconque aurait dû être pris au dépourvu ou que quiconque était justifié de ne pas être préparé à cette escalade particulière.”

González a noté qu’il y avait beaucoup de soutien à Bolsonaro parmi les membres de base des forces de police militaire à travers le pays. Différentes forces, a-t-elle dit, ont plus ou moins contribué à contrôler les expressions de soutien politique ou les actes politiques.

Plus de deux douzaines d’officiers du PMDF se sont attardés près de l’endroit où les émeutiers ont initialement fait irruption sur la place, selon une vidéo. Bien que The Post n’ait pas pu vérifier de manière indépendante l’heure précise à laquelle il a été filmé, le le bâtiment du congrès envahi est visible en arrière-plan, indiquant que l’émeute était en cours. Bien que certains agents semblent tenir des bombes aérosols, ils n’engagent pas les émeutiers et ne se dirigent pas vers le bâtiment en péril.

Des visuels montrent la Polícia Militar pendant l’émeute au Brésil le 8 janvier. (Vidéo : Twitter)

Le premier cas que The Post a trouvé de forces de sécurité supplémentaires se préparant à réprimer l’émeute était à 15h34, plus de 30 minutes après que le congrès et le palais présidentiel ont été percés. De 15 h 05, lorsque les officiers se sont retirés dans le palais jusqu’à 15 h 34, peu de membres des forces de sécurité étaient visibles sur les images disponibles.

Des membres de la Força Nacional, qui a été créée pour répondre aux crises de sécurité et comprend des officiers et des pompiers de tout le Brésil, apparaissent sur une photographie portant des munitions moins que létales et vêtus d’un équipement anti-émeute. Quatre cents officiers de la Força Nacional ont été activés pour protéger la ville du 7 au 9 janvier.

Dans le même temps, des milliers de personnes ont semé la pagaille dans les bâtiments gouvernementaux les plus importants du Brésil. Alors que certains se sont battus avec de petits groupes d’officiers, beaucoup ont rencontré peu de résistance, révèlent des images de CCTV, alors qu’ils cassaient des antiquités, saccageaient des bureaux et chargeaient leurs téléphones.

Un émeutier détruit une propriété à l’intérieur du Palácio do Planalto au Brésil le 8 janvier (Vidéo : secrétaire aux communications de la présidence)

Environ 20 minutes plus tard, à 15h50, une photographie vérifiée par The Post montre des officiers du PMDF blottis autour d’un stand d’eau de coco, l’air insouciant à un peu plus d’un demi-mille de l’émeute. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux vers 16 h 30 de la même tribune, les agents semblent détendus alors qu’ils dirigent calmement les gens vers les bâtiments gouvernementaux.

Au cours de l’heure suivante, des centaines de forces de sécurité supplémentaires, dont davantage d’unités de l’armée brésilienne et de la force PMDF formées au contrôle des émeutes, sont arrivées en armure complète, avec des chevaux et des véhicules lourdement blindés.

La présence accrue à l’extérieur, cependant, n’a pas immédiatement conduit les forces de sécurité à acquérir plus de contrôle dans l’ensemble. Des images de vidéosurveillance de la même époque montrent des officiers largement plus nombreux que la Polícia Legislativa dans une bataille perdue d’avance avec des émeutiers à l’intérieur du bâtiment du Congrès.

La Polícia Legislativa s’est retirée alors qu’une foule continuait à se révolter à l’intérieur du Congrès brésilien le 8 janvier (Vidéo : TV Senado)

À 17 h 55, plus de trois heures après que les émeutiers ont pris d’assaut le congrès, le président Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré une intervention fédérale, envoyant 2913 officiers supplémentaires du PMDF à Three Powers Plaza, soit 10 fois le nombre initialement en service.

Mais à ce moment-là, le mal était fait.