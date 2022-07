Une vidéo de l’aéroport Love Field de Dallas montre des voyageurs terrifiés se cachant après que des informations faisant état de coups de feu ont conduit à une évacuation

Des voyageurs TERFIFIÉS ont été vus cachés dans un aéroport après que des informations faisant état d’une fusillade aient conduit à une évacuation.

Une personne a partagé son expérience d’évacuation de l’aéroport de Dallas Love Field après que des responsables leur aient fait part du danger possible.

Une vidéo sur les réseaux sociaux a montré des passagers paniqués à la suite d’informations faisant état d’une fusillade présumée Crédit : Twitter/MikeyLoewinsohn

Un passager a affirmé que lui et plusieurs autres voyageurs avaient été évacués de l’aéroport Love Field de Dallas et qu’on leur avait dit de s’asseoir sur le tarmac Crédit : NBC DFW

“Se précipiter hors de l’aéroport Love Field de Dallas alors que le tireur présumé est dans le bâtiment”, a tweeté Michael Loewinsohn.

Il a expliqué que lui et d’autres voyageurs étaient assis à l’extérieur de leur terminal avec plusieurs employés de la TSA et qu’on leur avait dit de rester assis par terre sans “autres mises à jour”.

Une autre vidéo montrait des passagers assis à l’extérieur du terminal alors que des fonctionnaires pouvaient être vus se promener.

“Nous sommes maintenant à l’extérieur entre le bâtiment et le tarmac et on vient de nous dire qu’il y avait un tireur et que nous allons devoir rester un peu dehors.”

Finalement, Loewinsohn a révélé que les voyageurs étaient autorisés à rentrer à l’intérieur et que les gens attendaient que la TSA les laisse entrer dans le terminal.

“Merci aux incroyables agents de la TSA qui ont aidé à s’assurer que tout le monde était en sécurité !”

Une personne a été hospitalisée après l’incident de lundi.

Le département de police de Dallas a confirmé au US Sun que des unités “enquêtaient sur les lieux”, mais n’a confirmé aucune blessure ni si des coups de feu avaient été tirés.

Environ 30 minutes après l’arrivée des premiers rapports, Dallas PD a tweeté que le terminal était sécurisé.

Dallas Fire-Rescue a déclaré à NBC 5 qu’une personne avait été transportée de l’aéroport à un hôpital. L’étendue des blessures de la victime n’a pas été révélée.

Le chef de la police de Rockwall, Max Geron, ancien commandant du département de police de Dallas, a tweeté qu’il “venait d’être évacué de Love Field après une fusillade apparente”.

Lors d’un entretien téléphonique avec NBC 5, Geron a déclaré que lui et sa famille traversaient un point de contrôle de la TSA lorsqu’ils ont entendu un “nombre de coups de feu” près de la billetterie.

L’ancien commandant de la police a déclaré qu’il avait rapidement attrapé ses enfants et applaudi les agents de la TSA pour leur réaction rapide en déplaçant les voyageurs dans des zones sécurisées.

Il a déclaré au point de vente TSA qu’il avait ensuite appris que “le tireur était abattu” et qu’ils avaient été évacués de l’aéroport.

La Federal Aviation Administration a émis un arrêt au sol à l’aéroport.

L’aéroport de Dallas Love Field est situé à environ six miles au nord-ouest du centre-ville de Dallas et dessert principalement Southwest Airlines, indique son site Web.

Une personne a été blessée dans l’incident et le département de police de Dallas a déclaré qu’il enquêtait toujours Crédit : Twitter/MikeyLoewinsohn