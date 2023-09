Une vidéo de la police tirant mortellement sur une femme noire enceinte devrait être libérée, selon le département de l’Ohio

COLUMBUS, Ohio (AP) — Les images d’une caméra corporelle montrant les derniers instants d’une femme noire enceinte qui a été tuée par balle par la police dans un parking de l’Ohio la semaine dernière devraient être rendues publiques vendredi.

Ta’Kiya Young, un homme de 21 ans de Columbus, a été déclaré mort peu après la fusillade du 24 août devant une épicerie de la banlieue du canton de Blendon. Sa fille à naître n’a pas survécu.

La police a déclaré que Young, soupçonnée de vol à l’étalage, avait été tuée après avoir accéléré sa voiture en direction d’un policier tentant de l’arrêter.

Sean Walton, un avocat de la famille Young, a déclaré jeudi à l’Associated Press que la famille était devenue frustrée par les retards dans le calendrier du service de police pour la diffusion publique des séquences vidéo des caméras corporelles.

Bien qu’il n’ait pas vu la vidéo de la police avant vendredi matin, Walton a déclaré que les images lui avaient été décrites.

« La communauté va être indignée », a-t-il déclaré. « Elle était enceinte, non armée, mère de deux enfants… Cela va au-delà de l’injustifiable. (L’officier) doit être immédiatement emprisonné et accusé de meurtre.

Le chef de la police du canton de Blendon, John Belford, a déclaré que le retard résultait du fait qu’un petit personnel essayait de traiter la vidéo et de expurger correctement certaines images conformément à la loi de l’Ohio. La famille pourra visionner la vidéo avant qu’elle ne soit rendue publique, a-t-il déclaré.

Le chef de la police a donné un bref compte rendu de la fusillade dans une déclaration vidéo du 25 août dans laquelle il a déclaré que deux policiers aidaient quelqu’un à monter dans une voiture verrouillée lorsqu’un employé d’un supermarché leur a dit que plusieurs personnes repartaient avec des objets volés.

Young était parmi eux, selon l’employé qui l’a montré assise dans sa voiture sur le parking. Elle aurait emporté des bouteilles d’alcool sans payer. Un policier s’est dirigé vers le côté conducteur de la voiture de Young et lui a dit de s’arrêter et de sortir à plusieurs reprises, a déclaré Belford, tandis que l’autre policier s’est déplacé vers l’avant du véhicule.

Young a ensuite mis la voiture en prise et a accéléré, a déclaré Belford.

« Le policier qui se trouvait directement sur le chemin de la voiture venant en sens inverse a tiré un coup de feu à travers le pare-brise », a déclaré le chef. « Les images de la caméra corporelle que j’ai examinées confirment également que le policier se trouvait directement sur la trajectoire de la voiture. »

La police n’a pas fourni plus de détails sur les moments où Young a été abattu.

Sa voiture a continué sur environ 15 mètres avant de s’arrêter sur le trottoir devant l’épicerie. Les policiers ont brisé la vitre de la voiture, l’ont sortie et ont commencé à recevoir des soins médicaux avec l’aide d’un médecin des urgences qui se trouvait sur place, a déclaré Belford.

Les noms, âges et races des deux officiers n’ont pas été immédiatement divulgués. Ils sont en congé administratif payé pendant que le Bureau des enquêtes criminelles de l’Ohio examine la fusillade, ce qui est courant dans les cas de recours à la force meurtrière par la police.

Young devait donner naissance à une fille en novembre. Un effort en ligne pour payer ses frais funéraires a permis de récolter près de 7 000 $.

Les frères et sœurs de Ta’Kiya, ses cousins, sa grand-mère et son père se sont ralliés à ses fils, Ja’Kobie, 6 ans, et Ja’Kenlie, 3 ans, qui ne comprennent pas encore l’ampleur de ce qui est arrivé à leur mère, Walton. dit.

« C’est une grande famille et Ta’Kiya leur a été enlevée », a déclaré Walton. « Je pense que toute la famille est encore sous le choc. »

La famille et les amis ont organisé une veillée privée un jour après la mort de Young, lâchant des ballons et allumant des bougies épelant « RIP Kiya ».

Sa grand-mère, Nadine Young, a décrit sa petite-fille comme une farceuse axée sur la famille, une sœur aînée et une mère aimante.

« Elle était tellement excitée d’avoir cette petite fille », a déclaré Nadine Young lors d’une conférence de presse mercredi. « Elle a ses deux petits garçons, mais elle était tellement excitée à l’idée d’avoir cette fille. Elle va tellement nous manquer.

« Je suis en désordre parce que c’est juste tragique », a-t-elle déclaré, « mais cela n’aurait jamais dû arriver. »

___

L’écrivain national de l’AP, Aaron Morrison, a contribué au reportage depuis New York.

___

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

Samantha Hendrickson, Associated Press