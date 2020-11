Une vidéo de la police battant un homme noir à Paris alimente le débat sur les agents de tournage

Les procureurs de Paris ont ouvert une enquête sur les coups et les officiers impliqués ont été suspendus. La police de Paris a également déclaré qu’une enquête interne avait été ouverte.

Le passage à tabac, samedi, n’a été révélé que grâce à une vidéo graphique publié jeudi sur les réseaux sociaux par Loopsider , un média numérique français. Jeudi soir, il avait été visionné plus de 8 millions de fois – quelques jours après que la vidéo de la police évacuant de force des migrants d’un camp de protestation à Paris avait déclenché un tollé similaire.

PARIS – Une vidéo de policiers battant un Noir à Paris a provoqué un tollé en France jeudi, alimentant les critiques d’un nouveau projet de loi qui imposerait des restrictions au partage des images des forces de sécurité alors que les autorités françaises sont aux prises avec des accusations de longue date de racisme et de brutalité policières.

«C’est mon dernier jour et je ne sais pas pourquoi», a déclaré M. Zecler pensait à l’époque, disant à Loopsider que les coups lui avaient laissé des ecchymoses sur le corps, un tendon déchiré et une blessure à la tête.

La police a tenté de rentrer de force dans le studio, selon des vidéos filmées par des voisins et obtenues par Loopsider, avant de lancer une cartouche de gaz lacrymogène par la fenêtre, qui a rapidement rempli la petite entrée fermée de gaz.

Alerté par l’agitation et les appels à l’aide de M. Zecler, un groupe de jeunes artistes qui avaient assisté à une séance d’enregistrement dans le sous-sol du studio est monté à l’étage et a réussi à pousser la police à la porte, juste au moment où des renforts arrivaient.

Images de caméra de sécurité obtenu par Loopsider montre qu’une bagarre a commencé lorsque M. Zecler a résisté aux agents alors qu’ils l’attrapaient. Les policiers l’ont frappé à plusieurs reprises pendant plusieurs minutes, en utilisant leurs poings et leurs pieds, ainsi qu’une matraque de police. M. Zecler a déclaré que les agents l’avaient également insulté et utilisé une insulte raciale contre lui.

Craignant une amende parce qu’il ne portait pas de masque, ce qui est obligatoire en France en raison de la pandémie de coronavirus, M. Zecler a déclaré être rapidement entré dans le studio. Trois policiers sont sortis de la voiture et l’ont suivi à l’intérieur.

Plusieurs agents ont pointé des armes à feu vers l’entrée. M. Zecler est sorti et a été arrêté, tout comme les neuf jeunes hommes du studio d’enregistrement, qui ont dit à Loopsider qu’ils avaient également été tenus sous la menace d’une arme et frappés par des policiers. Les neuf hommes ont été libérés le même jour sans inculpation.

M. Zecler a été détenu pendant 48 heures, accusé de violences contre la police et de résistance à l’arrestation, mais le parquet de Paris a abandonné les poursuites.

S’adressant à des journalistes à Paris jeudi, M. Zecler a déclaré que l’incident l’avait laissé craintif.

«Les gens qui sont censés me protéger me tiennent sous la menace d’une arme», a-t-il dit, ajoutant que de nombreux policiers «ont bien fait leur travail» et qu’il avait de la chance que l’incident ait été filmé.

«J’aimerais que cela ne se reproduise plus, pour personne», a-t-il déclaré. “Caméra ou pas de caméra.”

Hafida El Ali, l’avocat de M. Zecler, a déclaré aux journalistes qu’il était «chanceux d’avoir ces vidéos» montrant des actes de violence policière «isolés» mais «existants».

“Si nous n’avions pas cela, malheureusement, il serait évidemment détenu”, a déclaré Mme El Ali aux journalistes à Paris après avoir déposé une plainte officielle contre les policiers. «Parce que c’est sa parole contre la parole des policiers, et nous savons parfaitement que ce sont les policiers qui gagneraient.»

Le passage à tabac est intervenu au milieu de débats animés sur un nouveau projet de loi sur la sécurité poussé par le gouvernement du président Emmanuel Macron, qui comprend une disposition prévoyant une peine d’un an de prison et une amende d’environ 54 000 dollars pour quiconque diffuse «le visage ou tout autre élément d’identification». des policiers en action si l’objectif est de leur «nuire physiquement ou mentalement».