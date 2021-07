Une vidéo de la montée soudaine des terres après les pluies de l’Haryana laisse les internautes se bousculer

Internet nous présente certaines des vidéos les plus étonnantes et les plus bizarres et un récent clip de terre qui s’élève soudainement dans l’Haryana est devenu un point d’attraction parmi les internautes. Bien qu’il n’y ait aucun détail sur où et comment cet incident s’est produit, le clip commence par une vue d’une zone immergée dans l’eau. Soudain, la terre sous cet engorgement commence à s’élever et les gens sont choqués. La personne qui enregistre cette vidéo peut être entendue exprimer son choc face aux événements et demander à d’autres personnes de se retirer alors que la terre continue de s’élever. D’autres ont également été vus en train de capturer les images de cet événement inhabituel dans leur appareil photo. La vidéo partagée a été enregistrée en direct sur Facebook le 21 juillet. On peut entendre des personnes en arrière-plan parler à Haryanvi, suggérant que l’incident s’est peut-être produit quelque part dans l’État après les récentes pluies. Cependant, le lieu exact de cet incident n’est pas encore confirmé.

Vérifiez le ici:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1253551088412384&ref=watch_permalink

Le clip est devenu viral avec plus de 5,7 millions de vues et 58 000 likes sur Facebook. La section des commentaires a été inondée de réactions des gens exprimant leur étonnement devant la vidéo. Alors que certains pensaient qu’il s’agissait de l’effet du changement climatique, d’autres ont donné leur raison de croire le contraire. Les gens ont spéculé sur la raison possible de cet événement. Réagissant à la vidéo, l’un des utilisateurs a suggéré que l’élévation des terres pourrait avoir été l’effet du mouvement des plaques tectoniques. Pendant ce temps, un utilisateur a commenté: « Pas vraiment à cause de l’activité tectonique, mais le méthane piégé dans la terre est libéré et la couche humide forme une bulle, c’est ce qui semble se produire ici. »

Quelle que soit la raison de cet incident, il s’agissait sûrement d’un événement habituel. Certains utilisateurs ont déclaré qu’une recherche approfondie sur la raison possible de cet incident devrait être effectuée pour parvenir à une conclusion.

