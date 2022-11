Une vidéo de la marche synchronisée d’étudiants japonais a impressionné Internet

De la création des technologies les plus innovantes à la diffusion des films les plus émouvants, le Japon parvient souvent à surprendre Internet. Maintenant, quelques étudiants du pays du soleil levant gagnent Internet avec leur routine de marche synchronisée. Connue sous le nom de « Shuudan koudou », il s’agit d’une activité de groupe où les participants créent diverses formations qui se croisent en marchant de manière synchronisée en groupes. Ce sport fait partie de la Nippon Sports Science University depuis les années 1960. Et maintenant, Internet devient fou à propos d’un clip publié lors de l’exposition annuelle de l’université. Dans le clip, on voit des étudiants marcher de manière si synchronisée que c’est hypnotique et satisfaisant à la fois. Ils se séparent ensuite en deux groupes plus petits et se croisent de manière synchronisée. Vérifiez le ici:

Y cuando te parece que ya a visto cosas increíbles, te encuentras con esto…’Estudiantes japoneses realizando cruces sincronizados’. ¡Que barbaridad!. Me parece absolutamente brutal, increíble e hipnótico, y no me quiero imaginar las veces que han podido entrenar algo así. pic.twitter.com/iKMu0PQQWH — Richi Glez Davila (@RichiGlezDavila) 5 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux apprécient la précision avec laquelle ces étudiants se produisent. Depuis sa publication, le clip compte désormais plus d’un million de vues. Leur performance finale témoignait des efforts déployés pour s’y préparer. Les étudiants pratiquent trois jours par semaine pendant des mois avant la représentation. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Excellent. Cela demande de la planification, de l’organisation, de la persévérance, de la discipline et bien sûr beaucoup de travail. Si vous enseignez aux élèves à avoir ces qualités, ils les appliqueront dans d’autres domaines de la vie.

Excellente. Eso requiert une planification, une organisation, une persévérance, une discipline et un travail important. Si enseñas a los estudiantes a tener esas cualidades, lo aplicarán en otros ámbitos de vida. Será por eso que con pocos recursos son desarrollados. — claudio (@claudio_tr) 5 novembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: “Merveilleux, ils ont 100 ans d’avance sur nous dans tout.”

Maravilloso, van por encima de nosotros 100 ans en tout — Cachiporro®️ (@Cachiporro3) 6 novembre 2022

“Ce que j’aime, c’est qu’ils le font aussi en costume !” lire un autre commentaire.

A mi lo que me chifla es que lo hagan además vestidos de traje!😉 — Amandine Perrier (@PerrierAmandine) 6 novembre 2022

La Nippon Sports Science University est connue pour produire des athlètes de classe mondiale. Il a été créé en 1893 et ​​est l’alma mater de plusieurs athlètes notables, ainsi que des politiciens et des artistes. La liste comprend des médaillés olympiques tels que le lutteur Yuji Nagata, le nageur Kosuke Kitajima, le combattant d’arts martiaux

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici