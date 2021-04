La lutte de George Floyd avec trois policiers essayant de l’arrêter, vue sur la vidéo de la caméra corporelle, comprenait les cris de panique de Floyd «Je suis désolé, je suis désolé» et «Je suis claustrophobe!» alors que les agents essayaient de pousser Floyd à l’arrière d’un SUV de la police.

À un moment donné, Floyd a avancé, jetant le haut de son corps hors de la voiture. Les agents finissent par abandonner et Floyd les remercie – puis est emmené au sol, face contre terre et menotté. Le genou de l’officier Derek Chauvin lui coince le cou, le genou d’un autre officier dans le dos et un troisième officier tient ses jambes, les officiers discutant calmement pour savoir s’il pourrait prendre de la drogue.

«Il ne voulait pas sortir de la voiture. Il ne suivait tout simplement pas les instructions », a déclaré l’agent Thomas Lane. L’officier a également demandé à deux reprises si les agents devaient faire rouler Floyd de son côté, et a dit plus tard qu’il pensait que Floyd s’évanouissait. Un autre officier a vérifié le poignet de Floyd pour un pouls et a dit qu’il n’en avait pas trouvé.

La vidéo des officiers faisait partie d’une montagne d’images et de témoignages mercredi dans le procès de Chauvin sur les accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd, montrant comment sa tentative présumée de faire passer un faux billet de 20 $ (17 €) sur un marché de quartier en mai dernier s’est dégénérée en tragédie une étape à la fois documentée par vidéo.

Une scène de caméra de sécurité montrant des gens qui plaisantaient à l’intérieur du magasin a rapidement cédé la place à la vue d’agents tirant Floyd, qui était Black, de son SUV sous la menace d’une arme à feu. Les images étendues de la caméra corporelle ont donné aux jurés la vue la plus complète à ce jour des quelque 20 minutes entre le moment où la police s’est approchée du véhicule de Floyd pour la première fois et le moment où il a été chargé dans une ambulance.

Lorsque Floyd a finalement été emmené par des ambulanciers paramédicaux, Charles McMillian, un spectateur de 61 ans qui a reconnu Chauvin du quartier, a dit à l’officier qu’il ne respectait pas ce que Chauvin avait fait.

«C’est l’opinion d’une personne», pouvait-on entendre Chauvin répondre. «Nous devons contrôler ce gars parce que c’est un gars de taille… et il semble qu’il est probablement sur quelque chose.

Floyd mesurait 1,93 mètre et 223 livres (101 kg), selon l’autopsie, qui a également trouvé du fentanyl et de la méthamphétamine dans son système. L’avocat de Chauvin a déclaré que l’officier mesurait 1,75 mètre et 140 livres (63 kg).

Chauvin, 45 ans, qui est blanc, est accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable, accusé d’avoir tué Floyd, 46 ans, en s’agenouillant sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes, alors qu’il était couché face contre terre, menottes aux poignets. L’accusation la plus grave portée contre l’officier maintenant licencié est passible de 40 ans de prison.

La mort de Floyd, ainsi que la vidéo déchirante du spectateur le montrant à bout de souffle alors que les spectateurs criaient à Chauvin de le quitter, ont déclenché des manifestations parfois violentes dans le monde entier et une prise de conscience du racisme et de la brutalité policière à travers les États-Unis.

Alors que Floyd a été épinglé par Chauvin et d’autres officiers, McMillian, le spectateur, a pu être entendu sur vidéo en disant à Floyd: «Vous ne pouvez pas gagner» et «Lève-toi et monte dans la voiture».

Floyd a répondu: « Je ne peux pas. »

La défense a soutenu que Chauvin avait fait ce pour quoi il avait été formé et que la mort de Floyd n’était pas causée par le genou de l’agent, comme le soutiennent les procureurs, mais par la consommation de drogues illégales de Floyd, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle et l’adrénaline circulant dans son corps.

Les événements sont devenus incontrôlables plus tôt dans la journée, peu de temps après que Floyd aurait remis à un caissier de Cup Foods, Christopher Martin, 19 ans, un billet contrefait pour un paquet de cigarettes.

Martin a déclaré mercredi qu’il avait regardé l’arrestation de Floyd à l’extérieur avec «incrédulité – et culpabilité».

«Si je n’avais tout simplement pas accepté le projet de loi, cela aurait pu être évité», a déploré Martin, se joignant à la liste naissante de témoins qui ont exprimé un sentiment d’impuissance et de culpabilité persistante suite à la mort de Floyd.

Martin a déclaré qu’il avait immédiatement cru que le billet de 20 $ était un faux. Mais il a dit qu’il l’avait accepté, même s’il pensait que le montant serait prélevé sur son chèque de paie par son employeur, car il ne pensait pas que Floyd savait que c’était une contrefaçon et «je pensais que je lui ferais une faveur».

Martin a ensuite revu sa décision et a dit à un gérant, qui a envoyé Martin à l’extérieur pour demander à Floyd de retourner au magasin. Mais Floyd et un passager de son VUS ont refusé à deux reprises de retourner dans le magasin pour résoudre le problème, et le gérant a demandé à un collègue d’appeler la police, a déclaré Martin.

Martin a déclaré que lorsque Floyd était à l’intérieur du magasin en train d’acheter des cigarettes, il parlait si lentement « qu’il semblerait qu’il était défoncé. » Mais il a décrit Floyd comme amical et bavard.