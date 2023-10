Une vidéo de la caméra corporelle publiée après qu’un homme a été blessé lors de son arrestation en Floride

Une vidéo de la caméra corporelle des forces de l’ordre a été diffusée lundi lors de l’arrestation violente vendredi d’un homme noir de 24 ans qui a subi ce qui semblait être un gonflement important du visage lors de la rencontre.

Le’Keian Woods a été blessé vendredi alors qu’il fuyait une arrestation pour trafic de drogue, et les policiers pensaient qu’il était armé, ont indiqué les responsables du bureau du shérif de Jacksonville.

La vidéo de la caméra corporelle publiée lundi montre un détective frappant Woods au visage au moins deux fois et une seconde en le mettant à genoux alors qu’ils répétaient les ordres pour qu’il montre ses mains.

L’avocat de Woods, Harry Daniels, a déclaré que Woods avait été transporté à l’hôpital en raison d’une grave commotion cérébrale et qu’il « on dirait qu’il vient de faire 12 rounds avec un boxeur professionnel ».

Des policiers arrêtent Le’Keian Woods à Jacksonville, en Floride, vendredi.

Un examen administratif est en cours pour déterminer si des agents ont violé la politique, a indiqué le bureau du shérif. Le shérif TK Waters a juré de transparence.

« La force a été utilisée pour arrêter les détectives, et oui, cette force est laide », a déclaré Waters. Il a déclaré que « ce n’est pas parce que la force est odieuse qu’elle est illégale ou contraire à la politique. »

Woods a été arrêté vendredi vers 14 heures pour des accusations liées à la drogue et à d’autres accusations. Il s’est enfui du parking après avoir été vu en train de procéder à une transaction de drogue, a déclaré Mike Shell, chef des normes professionnelles du bureau du shérif.

Deux autres personnes ont été menottées au contrôle routier, l’un d’eux avec une arme de poing dans la poche avant droite, selon la vidéo de la caméra corporelle et un rapport d’arrestation. Il n’était pas immédiatement clair s’ils avaient été inculpés.

La vidéo d’une caméra corporelle d’un policier arrêtant un conducteur d’une camionnette montre quelqu’un en train de courir et le policier disant à la radio : « Nous en avons un qui court. » Les autres personnes du camion sont ensuite menottées.

Un autre détective poursuit Woods en disant : « Vous êtes foutu » à travers une cour, un parking et une autre zone herbeuse, selon la vidéo. L’officier prévient qu’il utilisera un pistolet paralysant Taser, puis il utilisera l’appareil, auquel cas Woods tombera face la première dans une rue pavée, semble montrer la vidéo.

Woods a un bras sous lui et le détective semble le frapper au visage alors qu’il se lève et que l’officier répète l’ordre de mettre ses mains derrière son dos.

Une des mains de Woods est derrière son dos, mais la seconde reste sous lui. Le détective le frappe une deuxième fois au visage, et à ce moment-là, sa mâchoire est ensanglantée, montre la vidéo.

À ce moment-là, un deuxième détective arrive et commence à donner un coup de genou à Woods au niveau de la tête et à dire : « mets tes mains derrière ton dos », « donne-le, donne-moi la main », « tu me combats toujours » et « donne-moi ». la main! »

Ce détective a écrit dans un rapport d’arrestation qu’il « avait porté quatre coups de genou sur la partie supérieure de l’épaule, ciblant le muscle de l’épaule pour obtenir la souplesse du bras gauche de Le’Keian ».

« Il convient de noter que Le’Keian a reçu des coups de genou involontaires au visage pendant la bagarre », a écrit le détective dans le rapport d’arrestation.

Après une lutte, Woods est menotté, montre la vidéo. La vidéo diffusée lundi ne montre pas qu’il était en possession d’une arme de poing.

Un rapport d’arrestation allègue que Woods avait donné une arme à feu à l’autre personne qui avait été menottée lors du contrôle routier. Waters a déclaré que les détectives ne savaient pas qu’il avait donné l’arme à quelqu’un d’autre lors de son arrestation.

« Sur la base des informations actuellement disponibles, l’agence estime que les détectives impliqués ont agi de manière appropriée par rapport à la loi et à la politique du JSO », a déclaré Shell, le chef des normes professionnelles.

Dans la camionnette, des sacs contenant une substance blanche ou cristalline qui, selon l’officier, est de la cocaïne, de la méthamphétamine et probablement du fentanyl, ont été trouvés à l’intérieur d’une boîte Burberry, selon la vidéo de la caméra corporelle.

Woods a été arrêté pour trafic armé d’amphétamine, trafic armé de cocaïne, possession armée d’une substance contrôlée, résistance à un policier et falsification de preuves, selon un rapport d’arrestation.

La famille de Woods et son avocat prévoient de tenir une conférence de presse mardi.

Une vidéo de l’incident a également été filmée par un passant. Waters, le shérif, a déclaré lors de la conférence de presse de lundi qu’une vidéo circulant semble avoir été modifiée pour donner l’impression qu’un détective a donné un coup de pied à Woods alors qu’il était menotté.

Waters a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle et la vidéo non éditée de la caméra du téléphone portable montrent que le détective n’a pas donné de coup de pied à Woods alors qu’il était menotté.

Waters a déclaré que Woods avait subi des blessures au visage lorsqu’il avait été électrocuté avec le pistolet paralysant et « est tombé face contre terre sur le béton », et il a reconnu que les détectives avaient frappé Woods.

« Ils ont eu recours à des grèves pour prendre le contrôle, mais il a continué à résister à son arrestation », a déclaré Waters.

Daniels, l’avocat de la famille Woods, a déclaré que la vidéo montre les policiers « lui cognant la tête contre le sol et le jetant comme une poupée de chiffon », et il a demandé qu’ils soient retirés de la rue.

Woods était en détention et doit comparaître devant le tribunal le 24 octobre, selon les archives de la prison en ligne. Il est également détenu pour avoir prétendument violé sa probation suite à une condamnation pour vol qualifié dans le comté de Leon, ont indiqué des responsables.

Les archives judiciaires en ligne ne semblaient pas montrer le cas de Woods lundi soir, et il n’était pas clair s’il avait plaidé coupable.

La vidéo de lundi du bureau du shérif et un rapport d’arrestation font référence aux détectives impliqués par leur nom de famille. Le bureau du shérif n’a pas immédiatement répondu à une demande visant à connaître leurs noms complets lundi soir.