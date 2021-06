Une vidéo de Kiara Advani en bikini rose enflamme Internet

L’actrice de Bollywood Kiara Advani, qui a été vue pour la dernière fois dans « Indoo Ki Jawani », domine Internet ces jours-ci avec ses superbes photos et vidéos. Jeudi, la diva de B-town a consulté son compte de réseau social et a partagé un court extrait des journées ensoleillées des Maldives.

Une vidéo de retour parfaite de la nation insulaire au milieu des pluies de Mumbai, Kiara a révélé qu’elle manquait du «soleil et du bronzage». Vêtue d’un bikini rose, Kiara peut être vue en train de filmer une vidéo selfie, donnant aux fans un aperçu de son séjour luxueux et amusant dans le lieu pittoresque lors de sa dernière visite. On peut voir Kiara en train de s’amuser sur la plage en train de s’arrêter pour poser pour quelques selfies époustouflants.

Avec un maquillage minimaliste, de grandes boucles d’oreilles en or et laissées ouvertes, Kiara était magnifique dans le court clip qui casse Internet. « Le soleil et le bronzage manquent », a écrit l’actrice en partageant la vidéo.

Jetez un oeil ici :

Dès que Kiara a partagé le clip, la section des commentaires a été inondée d’émojis de cœur et de feu. Alors que l’actrice Alia Bhatt a laissé tomber quelques emojis de flammes sur le poste, Navya Nanda Naveli a laissé un emoji aux yeux de cœur.

Sur le plan du travail, Kiara sera ensuite vue dans ‘Shershaah’ aux côtés du beau rumeur Sidharth Malhotra. Elle a également « Bhool Bhulaiyaa 2 » et « Jug Jug Jeeyo » dans le pipeline.