Une vidéo de grands calaos engagés dans un duel en vol gagne Internet

Un officier des services administratifs indiens, Supriya Sahu, qui travaille en tant que secrétaire en chef supplémentaire pour l’environnement, le changement climatique et les forêts, gouvernement du Tamil Nadu, a partagé une vidéo intéressante qui obtient beaucoup de traction sur Twitter.

Le message comporte deux parties : une photo et une vidéo, qui montrent toutes deux deux oiseaux vifs, jaunes et noirs perchés sur un arbre qui décollent et se livrent à un combat aérien. L’image et la vidéo ont toutes deux été capturées par le photographe professionnel KA Dhanuparan. , qui a également remporté un prix pour ces visuels extraordinaires.

Elle a partagé le message avec une légende qui dit : « Des centaines de grands calaos se rassemblent chaque année dans les régions de Nelliyampathy et de Valparai au Tamil Nadu. leurs casques. Capturé par Dhanuparan.

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont corrigé son écriture pour dire que Nelliyampathy est au Kerala.

Voici le lien vers le poste :

Des centaines de grands calaos se rassemblent chaque année dans les régions de Nelliyampathy et de Valparai au Tamil Nadu. Voici une brillante capture de “casque en plein vol” lorsque deux calaos s’engagent dans un combat agressif en frappant avec leurs casques.Capturé par Dhanuparan #calaos pic.twitter.com/xeiA3cUTxf — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 2 janvier 2023

L’incroyable vidéo compte près de 50 000 vues et plus d’un millier de likes. Plusieurs autres utilisateurs ont également laissé de nombreux commentaires intéressants à ce sujet.

“Vraiment un spectacle merveilleux à voir pour tout photographe de la faune ou de la nature”, a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté que “les oiseaux ajoutent tellement de beauté à la nature, rendant la vie riche. Tout le monde souhaite vivre une vie prospère. Prenez soin de tous les êtres vivants!”

“Homme étonnant. Je salue votre amour pour les animaux et les oiseaux”, a écrit un troisième utilisateur.