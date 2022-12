Une vidéo de femmes nettoyant des fenêtres de grande hauteur sans équipement de sécurité choque Internet

Nous recherchons fréquemment de nouvelles façons créatives d’accomplir nos tâches habituelles, car elles ont tendance à devenir répétitives. Cependant, deux femmes ont poussé cela à un tout autre niveau en nettoyant les vitres de leur maison d’un immeuble de grande hauteur. Ils se sont engagés dans des “sports extrêmes”, qui sont devenus viraux en raison de l’incapacité d’Internet à distinguer s’ils étaient courageux ou simplement négligents.

La vidéo partagée par Unilad montre deux femmes debout sur le rebord de la fenêtre et nettoyant les vitres de l’extérieur. La vidéo fait également un zoom arrière pour montrer la hauteur de leur appartement par rapport au sol et à première vue, il est super haut. La vidéo contient également une légende qui se lit comme suit : “Deux femmes nettoient les fenêtres d’un gratte-ciel sans équipement de sécurité. La légende du message disait: “La santé et la sécurité auraient une journée sur le terrain ici.”

La vidéo a accumulé plus d’un million de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits en regardant la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit : “La santé et la sécurité sont sorties par la fenêtre”. Un autre utilisateur a ajouté: “Enfer non. Mes jambes sont faibles rien qu’en regardant cette vidéo ». Un troisième utilisateur a ajouté: «Et ici, je demande à la femme de tenir l’échelle pour moi pendant que j’accroche toutes les décorations de Noël sur ma petite maison à un niveau. Hahahahaha ».

Plus tôt, une vidéo similaire montrant une femme de Ghaziabad en train de nettoyer les vitres de sa maison tout en se balançant sur la balustrade du balcon du quatrième étage est devenue virale. Dans la vidéo, la femme est montrée en train de nettoyer la vitre en se tenant debout sur son rebord et sans même s’accrocher à quoi que ce soit pour se soutenir. Elle semble le faire sans se soucier du monde. Une petite erreur de sa part, et la situation aurait pris une tournure tragique.

On peut également voir la femme se diriger vers la droite dans la vidéo afin d’atteindre les coins des fenêtres avec ses mains. Le cadre de la fenêtre en verre semble être fait d’aluminium de mauvaise qualité qui a tendance à être lisse et pourrait la faire tomber d’au moins 30 pieds si c’était le cas.

La vidéo a recueilli plus d’un million de vues à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici