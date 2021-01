Les animaux sauvages montrent souvent une grande propension aux rituels d’accouplement et à un «amour» éternel. Et des photos d’un couple de crocodiles nageant ensemble en Australie testament.

Récemment, les photos d’un couple de crocodiles nageant ensemble sont devenues virales sur Internet et les internautes ne peuvent s’empêcher d’en jaillir. Le clip a été partagé par la fille du défunt écologiste Steve Irvin, Bindi Irwin, qui travaille pour Australia Zoo. Partageant la vidéo, Irwin a écrit que «les couples qui nagent ensemble, restent ensemble!»

Irwin a en outre écrit que les crocodiles d’eau salée peuvent être incroyablement aimants les uns envers les autres, ce qui rend son cœur très heureux, ajoutant que lui et sa famille nourrissent ces dinosaures modernes tous les jours jusqu’au 26 janvier au zoo d’Australie.

Les couples qui nagent ensemble, restez ensemble! Les crocodiles d’eau salée peuvent être incroyablement aimants les uns envers les autres et cela rend mon cœur vraiment heureux. Maman, Robert, Chandler et moi nourrissons ces dinosaures des temps modernes tous les jours jusqu’au 26 janvier ici @AustraliaZoo. J’espère te voir! pic.twitter.com/CJyEYzv6UR – Bindi Irwin (@BindiIrwin) 13 janvier 2021

Depuis que la photo a été partagée sur le site de microblogging, elle a recueilli des milliers de likes et a été retweetée à plusieurs reprises. Les internautes ont inondé le message de leurs réactions car ils ne peuvent s’empêcher d’admirer la vue incroyable.

Alors qu’un utilisateur l’a qualifié de «romantique», un autre l’a qualifié de «véritable histoire d’amour». Un troisième a écrit «True love» et a qualifié le couple de crocodiles de «trop mignon». L’utilisateur a également ajouté qu’elle était surprise de voir qu’il y avait une grande différence de taille entre le reptile mâle et femelle.

Le vrai amour … Ils sont trop mignons les amants je suis surpris, il y a une grosse différence de taille entre mâle et femelle. – Marie Lalancette (@angealpin) 14 janvier 2021

Un autre utilisateur a partagé une autre vidéo incroyable du zoo d’Australie dans le commentaire. La vidéo montre trois beaux cygnes noirs ramassant leur nourriture alors qu’ils marchent au bord d’un lac. Partageant la vidéo, la dame a écrit que les cygnes sont également considérés comme des couples mariés à vie car ils vivent dans un mariage permanent. Elle a expliqué que les cygnes courtisent leur partenaire à maintes reprises, ce qui renforce leur relation.

❤️❤️Les Swans comptent aussi comme des couples mariés à vie … Bien qu’ils vivent dans un mariage permanent, les cygnes courtisent leur partenaire encore et encore et renforcent ainsi leur relation … Tellement belle❤️❤️ pic.twitter.com/SMxJMCv4im – O (@o_davidov) 13 janvier 2021

Plus tôt, une vidéo d’une course de crocodile avec un hors-bord a stupéfié les internautes. Le clip spectaculaire a été partagé sur le site de microblogging par une page Twitter appelée Gators Daily. La vidéo a été tournée par une personne à bord du hors-bord et montre le crocodile émergeant du plan d’eau et commençant à courir avec le bateau. Le reptile a été vu nager rapidement et essayer de vaincre le bateau dans la course. La vidéo a laissé beaucoup de surprises alors que certains l’ont également trouvée effrayante.

Il a été partagé en septembre 2020 et a recueilli plus de 1,4 million de vues, 26000 likes et une tonne de réactions. De nombreux utilisateurs ont trouvé le clip incroyable.