Une vidéo de danse « effrayante » de Boston Dynamics divise Internet alors que des robots-chiens célèbrent l’acquisition de Hyundai

Bien qu’il ait annoncé la finalisation de l’acquisition la semaine dernière dans un communiqué de presse, Boston Dynamics a décidé de marquer l’occasion avec style mardi.

La vidéo montre cinq de ses robots « Spot » ressemblant à des chiens dansant sur la chanson « IONIQ : I’m On It » du groupe sud-coréen BTS, et démontre la précision et la complexité de ses machines, qui comportent de longs appendices en forme de bras. avec des griffes.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont fait l’éloge du nouveau clip – qui a suivi la sortie d’un numéro tout aussi intelligemment chorégraphié en décembre – mais tous n’étaient pas aussi enthousiastes.

« Je ne suis pas si ravi par la vidéo de danse effrayante, tbh, » commenté un utilisateur, tandis que d’autres appelé la danse « effroyable » et dystopique.

être obligé de regarder cette danse rituelle juste avant que les robots vous massacrent, ainsi que tous ceux que vous aimez <<<<<<<<<< https://t.co/OVEvwSq93t – Steven Ruiz (@theStevenRuiz) 29 juin 2021

oh ouais cool mais imaginez-le danser avec des couteaux et vous ramener dans votre Amazon Cube pour la nuit https://t.co/GhGN3xHnJ1 – Ethan Joyce (@ByEthanJoyce) 29 juin 2021

souvenez-vous de cette vidéo lorsque ces monstruosités plongent leurs griffes dans votre poitrine et ramassent votre cœur qui bat https://t.co/Liurdfj9Zx – fan des faucons d’atlanta depuis 1969 (@CDCarter13) 29 juin 2021

« Je déteste ces putains de robots. Je déteste la façon dont ils essaient de prétendre que ce n’est pas un progrès pour l’État policier », déclaré Une femme. Boston Dynamics a également été critiqué pour avoir « vendu aux Sud-Coréens », avec un commentateur basé aux États-Unis se plaindre, « Ne pouvons-nous plus conserver de technologie ici en Amérique ? »

LIRE LA SUITE: Les New-Yorkais paniquent alors que le NYPD déploie Digidog, malgré le projet de la ville d’interdire les «robots armés»

Hyundai a acheté une participation majoritaire dans Boston Dynamics à la société japonaise SoftBank. La société de robotique était évaluée à 1,1 milliard de dollars lors de la transaction.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!