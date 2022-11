Une vidéo de consuls allemands apprenant le cricket avec des collègues indiens vous rappellera vos souvenirs d’enfance

Si vous interrogez un Indien sur un jeu qui lui tient à cœur, la plupart d’entre eux répondront “cricket”. Il n’est pas surprenant que le cricket soit une émotion pour les Indiens, qui aiment pratiquer ce sport n’importe où et n’importe où ! Qu’il s’agisse de cricket de ravin (qui se produit dans presque toutes les autres rues) ou de cricket sur la terrasse (oui, ça arrive !), ces passionnés ne peuvent jamais manquer le match, quoi qu’il arrive ! Cette vidéo virale fonde l’hypothèse selon laquelle les responsables indiens ont pris la responsabilité d’enseigner le cricket aux consuls allemands pendant leur pause déjeuner à Bengaluru. Les officiels ont enseigné le jeu au consulat lui-même, ce qui révèle leur immense amour et leur dévouement envers le cricket. Même les Allemands semblaient apprécier les moments de plaisir au bureau lorsqu’ils faisaient une pause.

Achim Burkart, un consul allemand pour le Kerala et le Karnataka à Bengaluru, a publié la vidéo où deux officiels indiens ont joué un par un contre le batteur étranger gaucher. “Pendant la pause déjeuner, mes collègues indiens essaient d’apprendre à mes collègues allemands à jouer au #cricket Heureux de signaler que le consulat est toujours intact”, a écrit Burkart.

Les officiels allemands étaient dirigés par les Indiens au sujet du cricket pendant qu’ils jouaient au jeu dans le bureau même. Tous se sont levés et ont apprécié le temps pendant qu’ils profitaient au maximum de leurs pauses et ont eu le temps d’apprendre et de pratiquer quelque chose de nouveau !

Internet a adoré leur esprit et comment cela leur a fait remémorer leur enfance lorsqu’ils jouaient au cricket avec cette énergie et ce bonheur. Alors que certains ne pouvaient pas arrêter de partager leurs instances liées au cricket, d’autres l’ont trouvé tout simplement incroyable et rafraîchissant !

C’est un grand sport qui relie les nations monsieur. Un match de cricket Inde Allemagne serait une merveilleuse idée pour booster le tourisme et les relations amicales entre les 2 pays 😀— Gururaj (@GururajBangargi) 23 novembre 2022

"C'est un grand sport qui relie les nations, monsieur. Un match de cricket Inde Allemagne serait une merveilleuse idée pour booster le tourisme et les relations amicales entre les 2 pays », a répondu un internaute. Un autre a déclaré : « Super de voir cette culture… ». Le clip viral a poussé les internautes dans une nostalgie majeure alors qu'ils partageaient leurs propres expériences d'enfance. "Plusieurs fois, pendant la récréation scolaire.. livre pour batte et mouchoir roulé en boule pour balle", a partagé un internaute. Sans aucun doute, le cricket n'est pas qu'un jeu, c'est autre chose pour les Indiens !

