Une vidéo de choc montre une mouette massive avalant un écureuil impuissant ENTIER dans une attaque vicieuse

CECI est le moment de retournement d’estomac où une mouette a abattu un écureuil entier devant des spectateurs stupéfaits.

On peut voir l’oiseau essayer d’avaler l’animal massif alors que sa queue sort de son bec.

La mouette béat a mis du temps à avaler complètement le rongeur Crédit : TikTok/planetaferoz000

La vidéo d’une minute montrait le processus complet d’ingestion de l’écureuil Crédit : TikTok/planetaferoz000

Les goélands sont normalement connus pour manger des poissons, des insectes et des petits mammifères, mais celui-ci a opté pour un repas nauséabond.

On pouvait voir la queue poilue de l’écureuil sortir du bec alors que la mouette tentait d’avaler le rongeur.

Beaucoup ont suggéré que l’écureuil était déjà mort avant d’être avalé par l’oiseau, car il ne s’est pas battu.

Après avoir été publiées sur TikTok, les images choquantes sont devenues virales et ont dérangé les téléspectateurs.

L’un d’eux a commenté : « Wtf ?? Je ne savais pas qu’ils pouvaient faire ça ! »

Un autre a déclaré: « Maintenant, je sais que le monde est devenu fou. Je n’ai jamais vu cela auparavant. »

D’autres ont trouvé la situation plutôt drôle et se sont moqués de la mouette pour avoir mordu un peu plus qu’elle ne pouvait mâcher.

Un adepte a plaisanté: « Cela va laisser tomber le plus gros oiseau de l’histoire. »

Un autre a ajouté: « Je suppose que la mouette pourrait avoir besoin d’eau tonique pour la digestion. »

La mouette s’est envolée après avoir avalé l’écureuil, apparemment satisfaite de son repas de mammouth.

À Rome, une mouette a été aperçue en train de manger un énorme rat alors que les spectateurs filmaient le moment magnifique.

La mouette est aperçue sur un trottoir avec le gros rongeur dans son bec, avant d’avaler le rat tout entier au grand dam des observateurs.

Il s’envole ensuite avec seulement la queue du rat visible de sa bouche après que quelqu’un soit sorti d’une entrée et l’ait effrayé.

La vidéo a incité les habitants à déchirer les autorités locales dans les rues en désordre de la capitale italienne.

Beaucoup se sont plaints du manque d’hygiène des rues et des ordures accumulées dans le centre-ville pour attirer plus de rongeurs, de cafards et d’autres bestioles effrayantes dans la région récemment.

L’utilisateur de Facebook Roberto Fedeli a déclaré : « Les mouettes sont des prédateurs. Dans les villes, au lieu de poisson, ils mangent des rongeurs.