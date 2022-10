Une vidéo de chimpanzés qui se serrent dans les bras vous rappellera la réouverture de l’école après les vacances

Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez lorsque vous rencontriez vos amis après de longues vacances scolaires, en particulier après les examens, lorsque les pauses duraient plus d’un mois ? Une vidéo réconfortante faisant le tour d’Internet peut vous le rappeler. Dans une vidéo partagée par l’officier du Service forestier indien Susanta Nanda sur Twitter, on peut voir un groupe d’adorables chimpanzés se précipiter les uns vers les autres et partager des câlins extatiques.

Les chimpanzés – filmés dans un lieu non identifié – semblaient assez heureux de se voir alors qu’ils partageaient des câlins. La vidéo a prouvé que les animaux, semblables aux humains, expriment également une joie débridée d’avoir rencontré des amis de longue date. La vidéo a également été partagée avec une légende attachante. On y lit : « Réouverture de l’école ! ». La légende était également suivie d’un emoji en forme de cœur.

Réouverture de l’école 💕

Via SM. pic.twitter.com/oRn7vDBeaF – Susanta Nanda (@ susantananda3) 6 octobre 2022

En quelques heures seulement après sa mise en ligne, la vidéo a accumulé plusieurs milliers de vues et continue de compter. Au moment de la rédaction de ce rapport, le clip avait reçu plus de neuf mille vues ainsi qu’un flot de réactions sur Twitter. “Leur professeur de classe n’est pas encore arrivé… !”, écrivait un internaute tandis qu’un autre

a commenté: “relatable!”, Avec plusieurs emojis rieurs.

Les internautes ont remercié l’officier de l’IFS d’avoir partagé l’adorable clip en ligne.

Plus sérieusement, la baisse du nombre de chimpanzés est un signe inquiétant pour le monde. Selon le site Web de la célèbre écologiste de la faune, le Dr Jane Gooddall, il n’y a que 3,4 lakh de chimpanzés dans le monde. Le site Web a également indiqué l’essentiel des efforts du défenseur de l’environnement pour sauver les chimpanzés, présentés comme l’un des mammifères les plus intelligents de la planète. Le Dr Goodall a découvert que “lorsque nous plaçons les communautés locales au cœur de la conservation, nous améliorons la vie des personnes, des animaux et de l’environnement”.

Cela indique automatiquement que la sensibilisation à la vie et à l’habitat des chimpanzés doit être portée à la connaissance du public.

