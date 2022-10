Une vidéo de chants de motivation forts par les employés des ventes fait grincer des dents sur Internet

Les médias sociaux regorgent d’un barrage de vidéos de motivation qui incitent souvent les masses à choisir une approche optimiste de la vie. Aujourd’hui, un discours inspirant d’un chef des ventes faisant répéter à son équipe une série de chants pour atteindre leurs objectifs est devenu viral sur Internet. Cependant, contrairement à de nombreux discours inspirants, celui-ci a un peu fait grincer des dents sur Internet. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a révélé qu’il avait trouvé la vidéo sur LinkedIn. Dans le clip, le chef d’équipe apprend apparemment à son équipe comment sortir et générer plus de ventes pour leur entreprise.

“Je suis un Elite Sales Warrior”, commence le chant du chef d’équipe. Les employés de l’entreprise peuvent être vus avec enthousiasme répéter ses paroles. Non seulement le chef parle de “détruire la concurrence”, mais il fait également croire à l’équipe qu’elle peut “fermer n’importe qui, n’importe quand, n’importe où”. Il conseille aux employés d’être libres de «l’ego, des droits et des limites» et propose «des trains de succès, des plaintes d’échec». À la fin, le chef d’équipe déclare qu’ils se dirigent vers la «guerre». Regardez la vidéo ici :

J’ai malheureusement dû regarder ça sur LinkedIn donc vous aussi Bonne soirée 😅 pic.twitter.com/pv3X9nAsp0 — L’état de LinkedIn (@StateOfLinkedIn) 23 octobre 2022

Les chants bruyants des vendeurs ne plaisent pas aux Twitteratis, car beaucoup pensaient que c’était totalement inutile. Un utilisateur l’a qualifié d’embarrassant : “C’est juste embarrassant… ces gars-là auraient dû aller à l’université. Au lieu de cela, ils ont maintenant 42 ans, ne travaillent qu’à la commission et se qualifient de “rockstars”.

C’est juste embarrassant… ces gars auraient dû aller à l’université. Au lieu de cela, ils ont maintenant 42 ans, ne travaillent que des emplois de commission et se qualifient de « rockstars ». — S. (@phenomemenon) 23 octobre 2022

Un autre a ajouté: “C’est là-haut avec les pires choses que j’ai jamais vues.”

C’est là-haut avec les pires choses que j’ai jamais vues — Goy (@The_Golden_Goy) 23 octobre 2022

Un autre a plaisanté: «C’est pourquoi le commerce électronique gagnera. Pour remplacer ces gars. L’amener sur.”

C’est pourquoi le commerce électronique gagnera. Pour remplacer ces gars. L’amener sur – Kathy Franco (@tweet_frankie) 23 octobre 2022

Un utilisateur de Twitter a suggéré: “C’est sûr de dire que je n’achèterais rien à ces gars-là!”

Sûr de dire que je n’achèterais rien de ces gars-là! 😱 – Hayley Hulme (@HayleyHulme) 23 octobre 2022

La vidéo virale de slogans a amassé plus de 238 000 vues sur le site de micro-blogging. Bien que l’entreprise des employés viraux reste floue, un Twitterati a suggéré qu’ils travaillent pour le parcours humain de LinkedIn.

