Une vidéo de ce jeune couple dansant à Téhéran est devenue virale. Maintenant, ils ont été emprisonnés pendant dix ans

Points clés Une vidéo du couple dansant devant la Tour de la Liberté en Iran est devenue virale.

Les autorités iraniennes ont sévèrement réprimé toutes les formes de dissidence depuis la mort en septembre de Mahsa Amini.

La vidéo du couple avait été saluée comme un symbole des libertés revendiquées par le mouvement de contestation.

Un tribunal iranien a condamné à plus de 10 ans de prison chacun un jeune couple qui a dansé devant l’un des principaux monuments de Téhéran, ont annoncé mardi des militants.

Astiyazh Haghighi et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi, tous deux âgés d’une vingtaine d’années, avaient été arrêtés début novembre après qu’une vidéo soit devenue virale d’eux dansant romantiquement devant la tour Azadi de la capitale.

Mme Haghighi ne portait pas de foulard au mépris des règles strictes de la république islamique pour les femmes, tandis que les femmes ne sont pas non plus autorisées à danser en public en Iran, et encore moins avec un homme.

Un tribunal révolutionnaire de Téhéran les a condamnés chacun à 10 ans et six mois de prison, ainsi qu’à l’interdiction d’utiliser Internet et de quitter l’Iran, a indiqué l’agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Le couple, qui avait déjà une suite à Téhéran en tant que blogueurs Instagram populaires, a été reconnu coupable d’avoir “encouragé la corruption et la prostitution publique” ainsi que de “rassemblement avec l’intention de perturber la sécurité nationale”, a-t-il ajouté.

HRANA a cité des sources proches de leurs familles qui ont déclaré qu’ils avaient été privés d’avocats pendant la procédure judiciaire, tandis que les tentatives visant à obtenir leur libération sous caution ont été rejetées.

Le groupe a déclaré que Mme Haghighi se trouvait maintenant dans la tristement célèbre prison de Qarchak pour femmes à l’extérieur de Téhéran. Les militants dénoncent régulièrement les conditions dans l’établissement.

Site sensible

Les autorités iraniennes ont sévèrement réprimé toutes les formes de dissidence depuis que la mort en septembre de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles du foulard, a déclenché des manifestations qui se sont transformées en un mouvement contre le régime.

Au moins 14 000 personnes ont été arrêtées, selon les Nations Unies, allant de célébrités éminentes, de journalistes et d’avocats à des gens ordinaires qui sont descendus dans la rue.

La vidéo du couple avait été saluée comme un symbole des libertés exigées par le mouvement de protestation, M. Ahmadi soulevant à un moment donné sa partenaire dans les airs alors que ses longs cheveux coulaient derrière.

L’une des principales icônes de la capitale iranienne, la gigantesque et futuriste Tour Azadi (Liberté) est un lieu d’une immense sensibilité.

Il a ouvert ses portes sous le règne du dernier shah Mohammad Reza Pahlavi au début des années 1970, alors qu’il était connu sous le nom de tour Shahyad (à la mémoire du Shah).

Il a été rebaptisé après le renversement du shah en 1979 avec la création de la république islamique.

Son architecte, membre de la foi Bahai qui n’est pas reconnue dans l’Iran d’aujourd’hui, vit désormais en exil.

L’Australie impose des sanctions aux responsables iraniens

Mercredi, l’Australie a imposé des sanctions à des personnalités militaires en Iran pour des violations des droits de l’homme et de violentes répressions contre des manifestants.

Seize hauts responsables iraniens des forces de l’ordre et de l’armée, dont des membres des Gardiens de la révolution islamique, et une entité ont également été frappés de sanctions ciblées de type Magnitsky et d’interdictions de voyager.

Il comprend des personnes impliquées dans la violente répression des manifestations après la mort de Mahsa Amini et l’oppression continue du peuple iranien.

Quatre Iraniens et quatre entités ont également été ciblés pour leur production et leur fourniture de drones à la Russie devant être utilisés pour cibler les civils et les infrastructures ukrainiens.

“L’Australie est aux côtés du peuple du Myanmar, du peuple iranien et du peuple ukrainien”, a déclaré le sénateur Wong.

Le porte-parole de l’opposition aux affaires étrangères, Simon Birmingham, a salué les sanctions.

“La coalition a constamment appelé à davantage d’actions pour demander des comptes à l’Iran, tout en offrant un solide soutien bipartite à l’action concernant à la fois l’Iran et le Myanmar”, a-t-il écrit sur Twitter.