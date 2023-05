Une vidéo de caméra de tableau de bord « apocalyptique » montre des voitures qui courent pour échapper à une traînée de poudre et qui s’écrasent presque alors que le conducteur dit « j’ai failli mourir »

C’est le moment où deux voitures ont couru pour échapper à un incendie de forêt et ont failli s’écraser alors que le conducteur prétend qu’il a failli mourir.

Les images dramatiques de la caméra de tableau de bord ont capturé le moment où les moteurs ont traversé l’incendie qui faisait rage en Nouvelle-Écosse, au Canada.

Des images dramatiques de la caméra de tableau de bord ont capturé le feu de forêt qui fait rage en Nouvelle-Écosse, au Canada Crédit : Reuters

Deux voitures ont couru pour échapper à la scène cauchemardesque Crédit : Reuters

Le conducteur a failli percuter la voiture devant lui alors qu’ils tentaient de sortir de l’incendie terrifiant

La vidéo a été partagée par un cinéaste, connu sous le nom de @ibrafilms_ sur Instagram, qui traversait l’enfer.

Des flammes et de la fumée sont visibles des deux côtés de l’autoroute, avec des panaches sombres inondant le pare-brise du conducteur.

Alors qu’il traversait Hammonds Plain à toute vitesse, les arbres étaient allumés et rougeoyants en orange lorsque le chauffeur a dit: « Woah, woah, woah, je dois y aller, je ne vois rien ».

Conduisant plus loin vers le nuage de fumée grise épaisse, le feu de forêt peut être vu se propager à travers la forêt alors que des étincelles rouges claquaient sur les fenêtres.

Les images apocalyptiques ont également capturé l’enfer qui explosait vers la voiture tandis que le conducteur faisait une embardée chaotique dans un effort pour ne pas être touché.

Le nuage gris s’est dispersé et a révélé une lueur rouge inquiétante et les arbres peuvent être vus nus et brûlés.

« Woah », a crié le conducteur, alors qu’il continuait à se diriger plus profondément dans le feu de forêt ardent.

Soudain, un ensemble de feux de freinage est apparu devant sa voiture et le conducteur a appuyé sur ses freins pour éviter une collision potentiellement mortelle.

Le chauffeur s’immobilisa tandis que la Jeep rouge filait dans la fumée.

« Allez, allez, allez, allez », peut-on entendre dire le conducteur avant de ralentir pour créer une distance de sécurité entre sa voiture et celle qui le précède.

L’épaisse fumée continuait de recouvrir le pare-brise et des braises dorées voletaient à travers la vitre voilée.

« N’ayez pas peur, ne vous inquiétez pas », a déclaré le conducteur en traversant l’incendie.

Les images d’horreur passent ensuite à un clip d’énormes flammes orange engloutissant les arbres des deux côtés de la route tandis que la voiture devant maintient un rythme régulier sur la dangereuse autoroute.

Les deux véhicules sortent enfin de la forêt dépouillée par le feu, mais le nuage de fumée noire est toujours visible autour des voitures.

Suite à l’expérience terrifiante, le propriétaire des images de la dashcam a partagé une vidéo rappelant le cauchemar.

Il a dit : « Les gars, on a failli mourir, le feu se propage, c’est très grave, je ne plaisante pas, on n’a rien vu ».

La ville de Halifax, dans l’est du Canada, a déclaré l’état d’urgence local après que l’incendie de forêt a provoqué des évacuations et des pannes de courant.

Il y a également eu des incendies en Alberta et en Colombie-Britannique ce mois-ci, alors que près de 100 incendies de forêt ont fait rage dans la région.

Le premier état d’urgence local a été déclaré le 4 mai, où plus de 3 000 miles carrés ont été détruits par les incendies, ont déclaré des responsables locaux.

Ces graves incendies de forêt ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer.

Cela survient après que des images d’horreur dashcam ont capturé le moment terrifiant qu’un père et son fils ont traversé un incendie de forêt qui fait rage dans le Montana en 2018.

Et des séquences vidéo terrifiantes de 2016 ont capturé le moment dramatique où une voiture s’est échappée d’un incendie de forêt dans le Tennessee alors que des débris enflammés arrosaient leur pare-brise.

Des étincelles ont volé dans le pare-brise du conducteur alors qu’il traversait le feu

La scène avait l’air étrangement apocalyptique alors que la forêt flamboyait en rouge