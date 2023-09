Une vidéo de Britney Spears montre la chanteuse dansant avec des couteaux

Des responsables ont été appelés mercredi au domicile de Britney Spears, dans le sud de la Californie, pour procéder à un contrôle de santé après que la chanteuse a publié une vidéo sur les réseaux sociaux la montrant dansant avec des couteaux.

Un proche de Spears a qualifié les autorités de « véritablement préoccupées par son bien-être », a déclaré à CNN le capitaine Dean Worthy du bureau du shérif du comté de Ventura.

« Certains diront que c’est elle qui exprime sa liberté de création, et d’autres diront que c’est dangereux et qu’il y a un problème de sécurité ou de santé mentale », a déclaré Worthy, mais les autorités ont choisi de vérifier le bien-être de la chanteuse en raison de l’appel initial de quelqu’un de proche de Spears.

CNN a contacté un représentant de Spears pour obtenir ses commentaires.

L’appel initial de l’associé de Spears, que les autorités ne nomment pas, était destiné à l’équipe d’évaluation de la santé mentale du département de police de Los Angeles, qui a ensuite renvoyé l’appel au bureau du shérif, a déclaré Worthy.

Le bureau du shérif a envoyé un sergent qui « a eu de multiples contacts avec Mme Spears au cours de nombreuses années » et qui avait des relations avec la chanteuse, au domicile de la star à Thousand Oaks, en Californie, pour vérifier son bien-être, a déclaré Worthy. .

Le sergent est arrivé au domicile des Spears, a déclaré Worthy, et a été contacté via un interphone d’entrée par un membre de l’équipe de sécurité de Spears. Le sergent « a expliqué qu’il était là sur la base d’informations [Spears] peut être confronté à une crise potentielle de santé mentale ou en danger de s’automutiler », a déclaré Worthy.

Le chef de la sécurité du chanteur a déclaré au sergent qu’il était avec Spears, qu’il n’y avait aucune menace pour sa sécurité et que le chanteur ne voulait pas que des agents entrent dans la propriété. Worthy a déclaré que l’avocat de Spears avait également appelé le sergent, « lui a expliqué qu’il venait de parler avec le chanteur » et « lui a assuré qu’il n’y avait aucun problème avec Mme Spears, mentalement, physiquement ou autre ».

Lundi, Spears a partagé une vidéo d’elle dansant avec ce qui semble être deux couteaux de cuisine en métal sur Instagram. Elle a ensuite mis à jour le message avec la légende : « J’ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd’hui », ajoutant plus tard : « Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS de vrais couteaux !!! Halloween, c’est bientôt ! ​​»

Après avoir reçu l’assurance de deux parties indépendantes que Spears n’était pas en danger, Worthy a déclaré que le sergent avait quitté la résidence.

En janvier, Spears a fait l’objet d’un autre contrôle de santé, lorsqu’elle a déclaré que des « appels téléphoniques farfelus » avaient incité la police à se rendre chez elle.

La chanteuse a publié une note sur Twitter à l’époque dans laquelle elle s’adressait à la visite de la police et disait : « J’aime et j’adore mes fans mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. »

Spears a poursuivi en précisant que la police « n’est jamais entrée » chez elle et qu’une fois arrivée, « ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de problème et sont partis immédiatement ».

La chanteuse a déploré que l’incident lui ait donné le sentiment d’être « bouleversée et victime d’intimidation » et qu’elle ait été « une fois de plus dépeinte sous un jour médiocre et injuste par les médias ».

« Pendant cette période de ma vie, j’espère vraiment que le public et mes fans, à qui je tiens tant, pourront respecter ma vie privée à l’avenir », a-t-elle écrit.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CNN en janvier, le Sgt. Jason Karol du bureau du shérif du comté de Ventura a confirmé que le département avait « reçu des appels de fans inquiets » après que Spears ait supprimé son compte Instagram.