Une vidéo d’adorables chiots confondant une poule avec leur mère va égayer votre journée

Êtes-vous un amoureux des animaux? Si oui, alors nous sommes certains que la vidéo désormais virale d’une interaction entre des chiots et une poule rendra votre journée plus lumineuse et vous remontera le moral. Le clip présente une poule, un coq, leurs bébés et deux adorables chiots. Publiée sur Twitter, la vidéo montre les adorables canidés confondant la poule avec leur mère. Dans la vidéo, on peut voir les chiots dans un jardin avec une poule et ses poulets. Il montre en outre que la poule est maternelle et cueille le toutou tout en le réchauffant avec ses ailes épaisses. La vidéo se termine par l’entrée d’un coq déconcerté qui hurle bizarrement en voyant le chiot avec sa famille.

“Quelqu’un est confus”, lit la légende de la vidéo.

La vidéo a suscité un engagement massif sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, le clip a jalonné plus de cinq vues lakh avec des utilisateurs de Twitter submergeant la section de réponse au message. Un utilisateur a commenté: “C’est presque comme si le coq regardait cela et se demandait comment diable cela s’est-il passé?”

C’est presque comme si le coq regardait ça et se demandait comment diable cela s’est-il passé ? Démocrate (@rcpinsumter) 10 décembre 2022

Un autre utilisateur a déclaré : « Un peu comme mon pitbull qui croit que son but dans la vie est de s’occuper des chatons de sauvetage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en particulier les nouveau-nés, au grand choc de la maman chat épuisée !

Un peu comme mon #pitbull qui croit que son but dans la vie est de s’occuper de chatons de sauvetage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en particulier les nouveau-nés, au grand choc de la maman chat épuisée ! – Carla Pennington (@Penn_chill) 10 décembre 2022

“Lmao, le son qu’il fait à la fin me rappelle quand je viens de lancer une pierre dans le ciel verticalement et que mon coq de compagnie a fait le même son, ou quand ils voient quelque chose d'”étrange” voler, ils font le même son. J’ai ri tout le temps “, a lu l’un des commentaires.

Lmao le son qu’il fait à la fin me rappelle quand je viens de jeter une pierre dans le ciel verticalement et que mon coq domestique a fait le même son, ou quand ils voient quelque chose “d’étrange” voler, ils font le même son je riais tout le temps— André (@The_happy_T_Rex) 11 décembre 2022

Un utilisateur a exprimé sa peur des coqs quand il était enfant et a écrit : « Peut-être pas confus. Les coqs peuvent être assez agressifs – j’étais terrorisé par un quand j’étais enfant ! Le chiot a trouvé un endroit sûr.

Peut-être pas confus. Les coqs peuvent être assez agressifs – j’étais terrorisé par un quand j’étais enfant ! Le chiot a trouvé un endroit sûr. 😉— Melissa en Caroline du Sud (@PemSussexME) 11 décembre 2022

Quelle a été votre réaction après avoir regardé la vidéo ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

