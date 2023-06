Des images CHILLING révèlent les conditions claustrophobes à l’intérieur du sous-marin touristique Titanic en détresse – construit à partir de matériel « improvisé » comprenant des lumières de camping et une manette de jeu vidéo.

Le submersible « Titan » a disparu depuis dimanche avec cinq personnes à bord alors que les sauveteurs se démènent désespérément pour localiser le navire avant que l’approvisionnement en air ne s’épuise.

Le voyage de 200 000 £ par tête promettait à cinq passagers un voyage à 12 500 pieds jusqu’à l’épave du Titanic au fond de l’océan Atlantique.

Cependant, des craintes sont maintenant suscitées par la nature « improvisée » et « expérimentale » du navire et l’incapacité pour les passagers à l’intérieur de s’échapper puisqu’ils sont enfermés à l’intérieur.

On comprend que Titan a perdu le contact avec le Polar Prince après seulement une heure et 45 minutes de l’expédition et n’a pas été revu ni entendu depuis.

On pense que le milliardaire britannique Hamish Harding, l’expert français en plongée Paul-Henry Nargeolet et le patron des sous-marins Stockton Rush font partie des disparus.

L’un des hommes les plus riches du Pakistan, Shahzada Dawood, et son fils adolescent Suleman, sont également dans le sous-marin, selon leur famille.

Fabriqué par OceanGate Expeditions, le submersible exigu de 22 pieds (6,7 m) en fibre de carbone n’a qu’un seul hublot à l’avant et n’a pas de système GPS.

Le sous-marin en haute mer est plutôt guidé par des messages texte échangés à l’aide d’un système acoustique avec une équipe qui attend impuissante au-dessus de l’eau.

Des images étranges de l’intérieur du navire révèlent que tout est exceptionnellement géré par un contrôleur de style Xbox et peut principalement être utilisé à l’aide d’un seul bouton.

« Cela devrait être comme un ascenseur, cela ne devrait pas demander beaucoup de compétences », a expliqué Stockton Rush, PDG d’OceanGate, dans une interview avec CBS.

Les sous-opérateurs eux-mêmes ont déclaré qu’il s’agissait d’un sous-traitant « expérimental » qui « n’avait été approuvé par aucun organisme de réglementation ».

Le journaliste David Pogue a voyagé à bord du Titan l’année dernière et a partagé ses inquiétudes concernant certains composants du sous-marin qui semblaient « prêts à l’emploi, en quelque sorte improvisés ».

Il a déclaré à la BBC : « Vous dirigez ce sous-marin avec une manette de jeu Xbox [and] une partie du ballast est [built from] tuyaux de construction abandonnés. »

Et l’éclairage intérieur a été acheté dans un magasin de camping.

Il a également expliqué qu’il n’y avait « aucun moyen » de communiquer avec le vaisseau de la taille d’une mini-fourgonnette, et que personne à l’intérieur du sous-marin ne pouvait s’échapper sans aide extérieure.

Les passagers sont scellés à l’intérieur de la cabine principale par de gros boulons fixés de l’extérieur et doivent être retirés à l’aide d’un équipage externe.

« Il n’y a pas de sauvegarde, il n’y a pas de capsule de sauvetage », a-t-il déclaré. « C’est arriver à la surface ou mourir ».

Lors d’une plongée dans l’expédition OceanGate Titanic il y a deux mois, les passagers ont exposé les conditions claustrophobes à bord avec des corps étroitement serrés les uns à côté des autres alors qu’il descendait dans les profondeurs.

Le pilote submersible français expérimenté Paul-Henry Nargeolet, 73 ans, a décrit l’installation comme « très simple » et « très facile » à utiliser.

Il a également souligné que les passagers peuvent participer et agir en tant qu’équipage à bord en raison de la simplicité de ses commandes.

Cependant, en 2019, le pilote avait déjà fait des commentaires effrayants selon lesquels « quelque chose de mauvais » pourrait se produire lors d’un voyage.

Il a averti l’Irish Examiner : « Si vous êtes à 11 m ou 11 km, si quelque chose de grave se produit, le résultat est le même. »

« Lorsque vous êtes en eau très profonde, vous êtes mort avant de réaliser que quelque chose se passe. »

Le dernier de ces messages aurait été envoyé lundi vers 15 heures, heure du Royaume-Uni, rapporte le Times.

Le ping final a montré Titan directement au-dessus du Titanic vers 15 heures, heure du Royaume-Uni, lundi, selon des sources.

Après cela, aucun contact n’a été eu avec le navire.

Cela a fait craindre que Titan ne soit piégé dans l’épave du Titanic, trop profonde pour que les sauveteurs puissent y accéder.

Le sous-marin d’OceanGate a la capacité d’un pilote et de quatre autres – et il est descendu avec un approvisionnement en oxygène capable de durer 96 heures.

Les sauveteurs américains et canadiens font la course contre la montre pour localiser le sous-marin manquant alors que les experts avertissent que l’approvisionnement en air devrait s’épuiser vers midi jeudi, heure du Royaume-Uni (7h00 HNE).

