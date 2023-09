Une vidéo choquante révèle les conséquences immédiates de la frappe de missile russe sur Tcherkassy

La police nationale ukrainienne a publié une vidéo montrant les premiers instants qui ont suivi une attaque de missile de croisière russe contre la ville de Tcherkassy, ​​dans le centre de l’Ukraine, dans la matinée du 21 septembre.

La séquence vidéo tremblante montre des pompiers courant à travers une scène de dévastation, avec des décombres et des incendies parmi des bâtiments détruits. On peut également voir des secouristes aider les victimes de l’attaque à s’éloigner du site d’impact.

Les agents de patrouille étaient parmi les premiers intervenants sur les lieux. L’opération de sauvetage se poursuit, avec la participation active du personnel médical et des sauveteurs, a rapporté la police nationale.

Le missile a touché le centre de Tcherkassy, ​​démolition d’un bâtiment hôtelier et incendié des étals de marché et blessé dix personnes.

Après la grève, le maire de Tcherkassy, ​​Anatolii Bondarenko, a déclaré à Radio Free Europe qu’il se pourrait que des personnes soient encore coincées sous les décombres et que les efforts pour nettoyer les débris se poursuivront probablement toute la nuit.

La Russie a lancé plusieurs vagues d’attaques de missiles de croisière sur l’Ukraine aux premières heures du 21 septembre, ce qui était probablement l’attaque de missiles la plus massive contre le pays par les forces du Kremlin ces derniers mois. Les envahisseurs ont tiré des missiles en quelques instants, provoquant des impacts dans les oblasts de Lviv, Rivne et Tcherkassy, ainsi qu’à Kiev et dans plusieurs autres oblastsprovoquant l’activation des systèmes de défense aérienne.

Les occupants ont lancé des missiles X-101/X-555/X-55 depuis la zone à l’ouest d’Engels, en utilisant dix avions d’aviation stratégique Tu-95MS. Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont intercepté et détruit avec succès 36 sur 43 missiles russes.

Yuriy Ihnat, porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne, commentant la frappe massive de missiles du 21 septembrel’a décrit comme puissant, mais a noté que le système de défense aérienne ukrainien avait raisonnablement bien fonctionné.

« L’ennemi a attaqué avec une portée géographique importante », a déclaré Ihnat à la télévision nationale ukrainienne, ajoutant que l’ennemi avait utilisé diverses techniques tactiques, changements de direction et divers types d’armes.

« Nous avons observé des missiles se déplaçant d’est en ouest et revenant vers les régions centrales. Cette fois, les missiles ont atteint de nombreuses régions, mais notre système de défense aérienne a répondu de manière assez efficace », a déclaré Ihnat.

