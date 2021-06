Une vidéo choquante montre une foule en train de battre un médecin indien après la mort d’un patient de Covid

Le Dr Seuj Kumar Senapati a été battu avec des balais, des fouets et même des bassins de lit dans une clinique rurale de l’Assam plus tôt cette semaine, a rapporté jeudi l’Indian Express. Senapati, a rapporté l’Express, avait été affecté à la clinique pour traiter les patients atteints de coronavirus, dont l’un est décédé mardi.

La foule qui a attaqué Senapati serait composée de membres de la famille et d’amis du patient décédé.

Des séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux montrent prétendument Senapati se recroquevillant sur le sol alors que la foule enragée fait pleuvoir des coups sur lui. La personne qui a filmé l’incident choquant semble dire à plusieurs reprises aux assaillants d’arrêter, en vain.

Le médecin est ensuite conduit à l’extérieur, où l’attaque se poursuit.

– Médecin indien (@Indian__doctor) 1 juin 2021

Des images fixes postées par la suite montrent apparemment Senapati couvert d’ecchymoses et de lacérations.

Condition des MÉDECINS INDIENS👇Les images racontent l'histoire😓Dr. Seuj kumar Senapati, officier médical, posté à l'hôpital modèle d'Udali, Hojai (étudiant évanoui du collège médical et de l'hôpital de Tezpur), il a rejoint le devoir en tant que MO sous le NRHM il y a quelques jours à peine. – Médecin indien (@Indian__doctor) 1 juin 2021

Alors que les vidéos devenaient virales, le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, annoncé mercredi que « 24 coupables impliqués dans cette attaque barbare ont été arrêtés et l’acte d’accusation sera déposé au plus tôt. » Sarma a ajouté qu’il est « surveillant personnellement cette enquête » et a promis que « justice sera rendue ».

L’Assam est l’un des États les moins densément peuplés de l’Inde, mais il a tout de même été durement touché par Covid-19. Plus de 4 500 nouveaux cas de maladie y ont été signalés vendredi, ainsi que 54 décès. Au total, l’Inde a enregistré le deuxième plus grand nombre de cas au monde, avec 28,6 millions, et le troisième plus grand nombre de décès, avec plus de 342 000.

