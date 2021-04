Les cheveux, le bras et les cils d’un homme ont été brûlés après que son téléphone portable a pris feu à l’intérieur de son sac alors qu’il marchait dans une rue de Chine. Une vidéo de l’incident a été partagée par le Message du matin de la Chine du Sud, qui montre l’homme marchant dans une rue avec une femme quand soudain il entend une explosion dans le sac qu’il porte sur son épaule.

Avant qu’il ne puisse réaliser ce qui venait de se passer, des flammes ont commencé à émaner du sac et l’ont rapidement englouti. Il jette immédiatement le sac et essaie d’éteindre le feu autour de lui alors que les passants le regardent sous le choc. L’homme a déclaré plus tard que son téléphone Samsung, qu’il avait acheté en 2016, avait pris feu. L’homme a déclaré que la batterie du téléphone n’avait pas été changée et que l’appareil n’était pas en cours de chargement au moment de l’accident.

Le modèle de ce téléphone n’était pas immédiatement clair, mais Samsung, qui propose certains des smartphones les plus populaires, a rappelé ses smartphones Galaxy Note 7 en 2016 après les avoir trouvés équipés de batteries sujettes au feu. Selon un autre Rapport SCMP, la société sud-coréenne a dû rappeler 191000 de ses smartphones Galaxy Note 7 en Chine en raison de cas signalés de surchauffe de la batterie. Il avait alors averti ses clients d’éteindre les appareils.

On signale souvent que des smartphones prennent feu, soit en raison d’une surchauffe, soit en raison de pièces ou de conception défectueuses. Récemment, un lot de téléphones Vivo appartenant à des Chinois aurait également pris feu sur le tarmac de l’aéroport de Hong Kong. SpiceJet et GoAir ont alors cessé de transporter des expéditions de Vivo. le Fret aérien de Hong Kong a également interrompu les expéditions de deux sociétés de fret aérien locales et imposé une interdiction totale des téléphones portables Vivo après l’incident.

Le fabricant chinois de smartphones a déclaré qu’il enquêtait sur la cause de l’incendie.

