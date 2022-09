Au milieu d’une récente série d’incidents de morsures de chiens à travers le pays, une vidéo d’un chien errant attaquant et blessant un garçon de classe 7 à Kozhikode, Kerala, a surgi sur Internet.

Dans le clip, capturé dans une vidéosurveillance et téléchargé sur Reddit, l’élève de la classe 7 est vu en train de faire du vélo devant une maison. Quelques autres enfants peuvent également être vus sortant de la résidence. Quelques secondes plus tard, un chien errant arrive en courant vers le garçon et se jette sur lui, faisant tomber l’élève de la classe 7 de son vélo. Le chien saisit ensuite la jambe du garçon alors qu’il tente de se libérer.

Alors que le garçon continue de résister, le chien lui mord la main et la saisit. Le canidé secoue violemment la tête tout en continuant à mordre le garçon. Dans le but de s’échapper, le garçon court à l’intérieur de la maison alors qu’il est toujours pris dans les griffes du chien. Après une brève lutte, le chien quitte finalement le garçon et s’enfuit.

Selon Mathrubhumi, le garçon de la classe 7 a été identifié comme Nooras, qui faisait du vélo dans la localité Arakkinar de Kozhikode. Outre Nooras, le même chien errant avait attaqué dimanche quatre autres personnes, dont trois enfants, près de la ville de Beypore.

Les enfants comprenaient un élève de sixième standard nommé Vaiga, qui a été mordu par le chien. Shamsuddin, 40 ans, a également été attaqué alors qu’il sauvait les enfants. Le rapport ajoute qu’au moins six personnes ont été attaquées par des chiens errants dans l’État dimanche.

Une recrudescence des cas d’attaques de chiens a été observée récemment. Un incident a été signalé à Ghaziabad où un chien a mordu un enfant à l’intérieur de l’ascenseur d’un immeuble. Dans un autre cas similaire, un chien de compagnie a attaqué un homme à l’intérieur d’un ascenseur dans une société de logement de Noida. Compte tenu de ce pic, la Municipal Corporation of Delhi (MCD) a demandé aux résidents de faire enregistrer leurs animaux de compagnie et a même averti que des mesures pourraient être prises si quelqu’un ne respecte pas la règle.

