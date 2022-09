Une vidéo choquante montre un cargo égyptien chavirant au port d’Iskenderun

Dimanche, un cargo égyptien a perdu sa stabilité dans le port turc d’Iskenderun, dans l’est de la Turquie. Selon le ministère turc des Transports, le navire s’est renversé sur le côté après plusieurs tentatives de stabilisation qui ont échoué.

Une vidéo de 99 secondes de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant la grue du port déchargeant le conteneur du cargo lorsqu’il a chaviré. Un nombre important de travailleurs surveillaient la procédure de déchargement lorsque l’incident s’est produit. Et, dès que le cargo a commencé à s’incliner, ces travailleurs ont commencé à fuir. L’équipage, cependant, a été informé et a quitté le navire en toute sécurité lorsqu’il a commencé à perdre sa stabilité et à s’élever légèrement au-dessus de la surface de l’eau. Le navire coula rapidement sous la surface de l’eau. Heureusement, tous les membres d’équipage ont été secourus avec succès et aucun blessé n’a été signalé.

Voici la vidéo :

🔴 İskenderun Limanı’nda bağlı SEA EAGLE isimli konteyner gemisi yük dağılımındaki dengesizlik nedeniyle su almış ve yan yatmış sonrasında da batmıştı. Mürettebat yara almadan kurtulmuştu.

🔴 Geminin yan yatma anına ait görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/HCcAvvmCpU — Varoluş (@habervarolus) 19 septembre 2022

Le Sea Eagle, un cargo général avec 38 ans d’histoire de service entre l’Égypte et la Turquie, a été construit en 1984. Il a jeté l’ancre à Iskenderun et a commencé à décharger des conteneurs à l’aide d’un camion-grue. Le Sea Eagle, un navire de 290 pieds immatriculé au Togo, a appareillé le 16 septembre d’Alexandrie, en Égypte, avec une escale à Mersin, en Turquie.

La submersion soudaine du navire a horrifié les membres d’équipage et ceux qui déchargeaient la cargaison. Le ministère turc des Transports et des Infrastructures a annoncé plus tard que 24 conteneurs du navire battant pavillon togolais avaient été endommagés et qu’une petite fuite d’huile avait également été signalée.

Les autorités portuaires turques cherchent toujours à savoir ce qui a causé le naufrage du navire. L’enlèvement du carburant du navire et la récupération du conteneur sont toujours en cours. Le 17 septembre, le navire est arrivé à Iskenderun en provenance de la ville turque de Mersin. L’équipage a signalé que jusque-là, tous les systèmes à bord fonctionnaient normalement.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici