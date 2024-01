Une vidéo choquante montre un ancien présentateur sportif d’ESPN éjecté d’un camping-car sur une autoroute de Californie

Une vidéo poignante a capturé le moment où un ancien animateur sportif d’ESPN a été éjecté de son camping-car sur une autoroute très fréquentée de Californie après que sa femme s’est endormie au volant et a heurté une cloison.

Cordell Patrick voyageait avec sa femme vers le nord sur l’autoroute 14 à Newhall jusqu’à leur domicile à Valence lundi lorsqu’elle s’est endormie au volant juste au moment où il se levait pour aller aux toilettes. KTLA a rapporté.

«Je venais de déboucler ma ceinture de sécurité. Il n’a été débouclé que pendant cinq secondes », a déclaré Patrick au média.

« J’ai remarqué que ma femme s’était assoupie, alors au lieu d’aller tout droit, nous nous dirigions vers le terre-plein central. J’ai essayé de saisir le volant, mais avant de pouvoir le saisir, nous avons déjà eu un impact”, a-t-il déclaré.

Le camping-car a heurté la cloison à environ 60 mph, faisant tomber Patrick par la fenêtre et dans les voies opposées.

Cordell Patrick à l’hôpital après un accident de camping-car. KTLA

Effrayant vidéo de la caméra embarquée capturé par un autre véhicule montre le camping-car grinçant contre le diviseur alors que Patrick roule sur le trottoir après avoir été projeté à environ 170 pieds de l’autre côté de la route au milieu d’une circulation dense.

“Tout ce à quoi je pense, c’est que je vais me faire renverser par une voiture”, a-t-il déclaré au média. «Je suis sur l’une des autoroutes les plus fréquentées du comté de Los Angeles, alors ce qui me passait par la tête était: ‘Je serai bientôt mort.’»

On peut voir un SUV blanc faire un écart pour éviter de heurter l’ancien animateur sportif d’ESPN, qui a été grièvement blessé.

Un SUV blanc fait un écart pour éviter d’écraser Patrick, qui est grièvement blessé. @1967dodgedart

“Je me suis simplement traîné, puis je me suis appuyé contre le terre-plein jusqu’à ce que de l’aide puisse arriver et l’aide est arrivée assez rapidement”, a-t-il déclaré à la station.

Un autre automobiliste, Alf Smithey, s’est arrêté lorsqu’il a vu la scène choquante.

“J’ai remarqué que le gars était toujours allongé sur la route”, a raconté Smithey à KTLA.

« J’essayais juste d’éloigner les voitures de lui. Il était là jusqu’au bout [conscious]. C’était la partie la plus choquante.

Un automobiliste qui passait s’est arrêté pour aider Patrick, qui était conscient tout au long de cette épreuve. @1967dodgedart

«Je lui ai demandé son nom, je lui ai demandé toutes sortes de choses et il était jusqu’au bout. Il savait qu’il s’était cassé le bras, il savait qu’il s’était cassé la jambe », a-t-il déclaré.

Patrick s’est cassé plusieurs os, s’est luxé l’épaule et a dû subir 17 points de suture à la tête.

Il a également eu une éruption cutanée couvrant environ 60 pour cent de son corps, selon le média.

Mais il a dit qu’il était reconnaissant d’avoir miraculeusement survécu à cet accident anormal.

“C’était une intervention divine”, a déclaré Patrick à KTLA. “Si vous ne pensiez pas qu’il existait une puissance supérieure avant cela, je suis un témoin vivant et j’ai un témoignage vivant à raconter.”

Sa femme et leur chien sont restés indemnes dans l’accident, qui a laissé leur camping-car en grande partie détruit.

Selon sa biographie X, Patrick travaillait auparavant comme animateur de studio pour les Chiefs et les Spurs sur les chaînes de télévision locales.