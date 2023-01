Une vidéo choquante montre des retards dans la prison la plus confortable du Royaume-Uni, qui dispose de salles de bains privatives, d’une salle de sport et de barbiers

Les LAGS semblent faire la fête avec de l’alcool et de la drogue dans des séquences vidéo qui ont déclenché une enquête dans la prison la plus confortable de Grande-Bretagne.

Les clips montrent des détenus – soupçonnés d’être à l’intérieur pour des crimes liés à la drogue – en train de fumer et d’abattre des «slammers».

Ils ont également une délicieuse bouffe de fête à la prison de Five Wells Northants, qui a été critiquée pour être trop molle Crédit : Bav Media

Une légende semble se vanter d’avoir des vodkas Ciroc et Grey Goose, et du rhum Wray & Nephew. Ils semblent alors lécher le sel de leurs mains et mordre un quartier de citron avant d’abattre leurs coups.

Ils dansent ensuite sur de la musique et semblent fumer de la drogue.

Cela vient après que Five Wells, qui a ouvert ses portes l’année dernière, ait été critiqué pour être trop mou.

Il propose des chambres avec salle de bains privative sans barreaux aux fenêtres, un barbier et une salle de sport.

Le mot «cellule» a été interdit et l’ex-patron John McLaughlin a dit aux inconvénients de l’appeler John, pas Guv.

Une source a fustigé: «Ils faisaient la fête pendant des heures et tellement effrontés à ce sujet. De toute évidence, ils ne craignaient pas que des gardes viennent gâcher leur plaisir.

“Il semble que les fous dirigent l’asile”

Five Wells est géré en privé par G4S, qui a déclaré que des mesures avaient été prises.

Le dîner est servi pour des retards choyés

Grub de fête et friteuse à air vus au sol