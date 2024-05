Une vidéo choquante montre comment une greffe de tête pourrait potentiellement fonctionner, ses créateurs affirmant qu’elle pourrait aider les gens à vivre des centaines d’années… mais les experts disent que ce n’est pas tout à fait ce qu’il semble être

Une entreprise de bio-ingénierie a annoncé aujourd’hui qu’elle développait un « système de transplantation de tête », ce qui constituerait une première mondiale.

Dans une vidéo choc, il propose d’utiliser l’intelligence artificielle et la robotique pour transférer le cerveau et la moelle épinière d’un patient vers un corps donneur.

Téléchargé par la société BrainBridge, le prototype pourrait être prêt à réaliser cette opération médicale révolutionnaire d’ici huit ans seulement.

La startup américaine affirme que les bénéficiaires de cette sinistre procédure pourraient même vivre bien au-delà de l’espérance de vie moyenne, étant donné que le cerveau est « capable de durer plusieurs centaines d’années à condition que le reste du corps reste jeune ».

Cependant, les experts ont déclaré aujourd’hui à MailOnline que le concept était une « simplification excessive du fonctionnement du cerveau », le qualifiant de « mauvaise blague » et de « truc de fiction ».

En 2016, le comité éthique et juridique de l’Association européenne des sociétés de neurochirurgie a déclaré contraire à l’éthique la transplantation de tête chez l’homme.

Le comité n’a cependant aucun pouvoir légal pour empêcher l’exécution d’une procédure, mais il produit des lignes directrices professionnelles pour la pratique de la neurochirurgie.

« Les risques encourus pour le patient subissant une greffe de tête [would be] énorme, y compris le risque de décès», concluait-il à l’époque.

« Il n’existe aucune base de preuves solides pour toutes les étapes de la procédure ; pour certains, il manque même une preuve de concept.

Mais selon BrainBridge, de telles greffes pourraient offrir aux patients souffrant de maladies potentiellement mortelles telles que la paralysie et les lésions de la moelle épinière la possibilité d’avoir un « corps pleinement fonctionnel ».

Dans le cadre du système proposé, le corps du donneur – un patient en état de mort cérébrale avec un corps fonctionnel et le receveur, dont la tête sera transplantée sur le nouveau corps – seraient d’abord tous deux refroidis à 5°C (41°F) pour « réduire le potentiel dommages cérébraux’.

Une concentration indéfinie de « solution de plasma artificiel » est ensuite administrée dans les deux corps pour maintenir le cerveau et le corps oxygénés et empêcher la coagulation.

La chirurgie, entreprise par robot, exposerait « soigneusement » les artères carotides et vertébrales ainsi que les veines jugulaires.

Le sang est ensuite complètement drainé de la tête du receveur pour éviter la coagulation avant d’être « immédiatement » connecté au système circulatoire du corps du donneur et pompé avec du sang frais oxygéné.

Les algorithmes d’IA, affirme-t-il, suivraient également les muscles et les nerfs pendant la chirurgie pour « faciliter une réattache transparente ».

Le polyéthylène glycol (PEG) chimique et un « implant spécialisé » seraient également appliqués à la colonne vertébrale à son point de fusion pour aider à reconnecter les neurones sectionnés.

Le PEG est couramment utilisé comme laxatif pour traiter la constipation et comme agent épaississant. Les hydrogels PEG peuvent réparer rapidement la conduction nerveuse.

L’entreprise n’a pas précisé comment cela serait utilisé.

Les muscles du visage et les tissus mous du donneur seraient ensuite transplantés pour réduire le risque de rejet des tissus et « rajeunir » le visage du receveur.

Après avoir passé jusqu’à un mois en soins intensifs, où le patient est surveillé dans le coma et reçoit des médicaments immunosuppresseurs pour empêcher le système immunitaire de rejeter le corps du donneur, le cerveau devrait reprendre le contrôle.

Hashem Al-Ghaili, responsable du projet basé à Dubaï, a déclaré aujourd’hui : « L’objectif de notre technologie est de repousser les limites de ce qui est possible en science médicale et de fournir des solutions innovantes à ceux qui luttent contre des maladies potentiellement mortelles.

«Notre technologie promet d’ouvrir la porte à des traitements vitaux qui étaient inimaginables il y a quelques années à peine.»

Actuellement, la société est en train de recruter des spécialistes pour aider à surmonter ces obstacles, et espère que le dévoilement du concept « attirera les meilleurs talents du monde entier intéressés à repousser les limites de la science biomédicale et à changer le monde pour le meilleur ».

Pourtant, les experts insistent aujourd’hui sur le fait que la « science-fiction » n’est pas encore plus proche de la réalité.

Le Dr Ahmad Al Khleifat, neuroscientifique au King’s College de Londres, a déclaré à MailOnline : « Il n’existe aucune preuve de concept selon laquelle la transplantation de tête est réalisable chez l’homme.

«Cela reflète une simplification excessive du fonctionnement du cerveau et de la manière dont ces maladies se développent, suggérant que cette proposition pourrait être une mauvaise blague.»

Le Dr Dean Burnett, neuroscientifique et chercheur honoraire à l’école de psychologie de l’université de Cardiff, a également déclaré : « J’ai déjà vu des affirmations fantastiques émanant d’efforts privés et commerciaux, mais celle-ci est de loin la plus extrême.

« À bien des égards, cela ressemble à une douzaine d’affirmations improbables et ridicules regroupées dans un seul package pratique. »

Il a déclaré à MailOnline : « Pour commencer, une greffe directe de tête reste une fiction.

« Même si la plupart des principaux obstacles sont reconnus dans cette vidéo, les « solutions » proposées ne sont, au mieux, que de vagues allusions à des choses qui sont encore à des décennies, voire des siècles, avant d’être découvertes. En supposant que cela se produise.

En 2017, le neurologue italien controversé Dr Sergio Canavero (photo), surnommé Dr Frankenstein, a affirmé qu’une greffe de tête avait déjà été réalisée entre deux cadavres.

« Compte tenu de toutes les qualités les plus évidentes de cette vidéo – les graphismes CGI incroyablement élégants sur le thème de l’entreprise, les affirmations extrêmement optimistes et non étayées, l’invocation constante de la technologie la plus à la mode et l’accent mis sur la longévité et la jeunesse restaurée – je suis convaincu que cette vidéo la vidéo existe uniquement comme une sorte de pot de miel.

« L’un d’entre eux avait pour but de tenter l’un de ces milliardaires technologiques obsédés par l’immortalité de financer cette startup.

« C’est la seule explication qui ait du sens, basée sur tout ce que nous savons sur la science moderne et sur son fonctionnement. »

Pendant ce temps, le chirurgien du NHS basé dans le Hampshire, le Dr Karan Rangarajan, a déclaré : «Lorsque les chirurgiens connectent des nerfs dans n’importe quelle partie du corps, comme lors d’une greffe de bras, par exemple, nous ne savons tout simplement pas si les nerfs fonctionneront normalement par la suite.

«Même si tout est connecté, si l’une de ces connexions fuit ou est débranchée après une intervention chirurgicale, cela pourrait entraîner la mort instantanée du patient.»

« Sans parler de la nécessité d’un traitement médicamenteux à vie pour prévenir le rejet d’une greffe. »

Il a ajouté : « Si vous débranchez un humain et éteignez l’interrupteur, êtes-vous sûr d’obtenir le même humain lorsque vous rallumerez l’interrupteur ? »

En réponse à l’annonce, un utilisateur de X qui prétendait être chirurgien cardiaque a également déclaré : « Science-fiction… nous avons un long chemin à parcourir ».

Un autre a prévenu qu’un « système de transplantation de tête » soulèverait de « profondes préoccupations éthiques ».

Au lieu de cela, « des tests et une surveillance rigoureux » seraient essentiels pour garantir « la sécurité et le consentement éclairé ».

MailOnline a tenté de contacter BrainBridge pour obtenir des commentaires.

Une opération de 18 heures a permis de reconnecter la colonne vertébrale, les nerfs et les vaisseaux sanguins à l’Université médicale de Harbin.

Mais de nombreux spécialistes de l’époque qualifiaient l’expérience de preuves scientifiques ou médicales négligeables et remettaient en question l’éthique du professeur Canavero.

La même année, l’informaticien russe Valery Spiridonov s’est porté volontaire pour devenir le premier transplanteur de tête.

Il souffre de la maladie de Werdnig-Hoffman, une fonte musculaire, une forme d’amyotrophie spinale entraînant souvent une faible espérance de vie.

La recherche n’a pas obtenu de soutien en Europe et aux États-Unis pour des raisons éthiques, mais elle a été autorisée en Chine.

En 2019, cependant, M. Spiridonov, qui a déménagé en Floride avec sa femme et son fils, a admis qu’il ne chercherait pas à suivre ce traitement de sitôt après que ses responsabilités de père l’aient amené à repenser sa décision.

Le Dr Canavero avait prévu de sectionner le cerveau de la moelle épinière en le coupant avec un lame de diamant puis refroidir le cerveau jusqu’à un état d’hypothermie profonde pour le protéger, avant de le connecter à un nouveau corps.