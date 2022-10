Une vidéo choquante d’une danseuse brandissant un pistolet lors d’un événement au Bihar devient virale

La pratique des tirs de fête continue de représenter une menace majeure dans les États du nord de l’Inde, en particulier l’UP et le Bihar. Maintes et maintes fois, des rapports de décès accidentels dus à ces tirs illégaux sont apparus, cependant, la pratique odieuse se poursuit encore aujourd’hui. Le licenciement illégal qui a été observé plus tôt lors des mariages dans l’État n’a pas non plus épargné les anniversaires et autres événements festifs. Maintenant, une vidéo choquante qui devient virale sur les réseaux sociaux montre comment une danseuse affiche sans crainte une arme à feu alors qu’elle danse à ce qui semble être une fête.

La vidéo virale a été capturée dans la ville de Siwan au Bihar. Dans le clip viral, une femme portant un lehenga rouge occupe le devant de la scène lorsqu’elle se voit remettre une arme à feu par un homme debout juste à côté d’elle. Il est important de noter que le fait que la danseuse ait reçu l’arme lors de la fête ou qu’elle ait porté l’arme elle-même n’est pas encore clair. La vidéo n’a capturé que l’homme qui la passe au danseur, le même homme peut également être vu en train d’offrir de l’argent au danseur.

L’inconnue prend le pistolet dans sa main et continue sa performance. Quelques hommes s’approchent de la danseuse, groovent avec elle un bref instant puis sortent du cadre vidéo. Jusqu’à la fin du clip, le pistolet est clairement visible du côté de la danseuse lorsqu’elle l’agite. Regardez la vidéo choquante ci-dessous :

Il n’est pas clair si des mesures ont été prises contre les personnes dans le clip viral. Notamment, pour réduire la menace des tirs de fête, le Centre a modifié la loi sur les armes en décembre 2019. La loi a fait des tirs de fête lors de rassemblements publics, de lieux religieux, de mariages ou d’autres fonctions avec une arme à feu une infraction pénale. S’il est pris, la peine peut entraîner une peine de prison de deux ans avec une amende.

