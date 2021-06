Une vidéo choquante de TikTok montre qu’un adolescent de 18 ans est «à tâtons sur les seins et les bras» à travers un espace dans le siège du vol Spirit Airlines

Une vidéo TIKTOK montre un homme plus âgé pelotant une femme à bord d’un vol de Spirit Airlines – et l’adolescent dit que personne n’est intervenu.

« L’homme avait entre 50 et 60 ans et j’étais tellement mal à l’aise @spiritairlines #fyp#foryou #harcelmentawareness », lit-on dans la légende de la vidéo, qui a été publiée sur TikTok.

Un homme a été filmé en train de tâtonner un adolescent à bord d’un vol Spirit

Elle a détaillé montrant la vidéo à l’homme et aux agents de bord pour être ignorés

« Lors de mon vol pour la Californie, l’homme derrière n’arrêtait pas de me toucher les bras et les seins », a commencé la vidéo.

La vidéo montre la femme assise sur le siège côté hublot se penchant en arrière lorsqu’elle bouge pour montrer la main de l’homme qui cherche de l’air entre l’espace entre le siège.

Publiée mercredi soir par l’utilisateur @mobilesushibar, la femme dit avoir montré la vidéo aux agents de bord de Spirit et à ceux qui se trouvaient à proximité, pour être ignorée.

« Et quand je l’ai confronté et montré la vidéo à tout le monde autour de moi et aux agents de bord, on m’a dit de m’asseoir et de rester silencieux « , raconte la vidéo. « F vous esprit compagnies aériennes. »

La femme a dit qu’elle pensait que ce serait fini après avoir touché ses doigts

Au lieu de cela, l’homme a continué tout au long du vol d’une heure

L’affiche a reçu de nombreux messages de soutien après la vidéo, des personnes l’exhortant à porter plainte contre Spirit.

« Je crierais, crierais et ferais une scène, tout le monde doit le savoir », a écrit un utilisateur.

« Je l’ai fait… », a répondu l’affiche.

« [T]hé m’a dit de m’asseoir et de me taire, et ma mère m’a dit la même chose », a-t-elle ajouté.

« @spiritairlines qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet ?!? C’est ÉPOUSTOUFLANT !!! » a écrit un autre commentateur.

La vidéo a été visionnée plus de 810 000 fois et a reçu plus de 255 000 likes et commentaires depuis sa publication il y a deux jours.

Dans une série de vidéos ultérieures, la femme a déclaré qu’elle était montée à bord de l’avion à 6 heures du matin avec sa famille et qu’elle s’était assise dans des sièges séparés.

Elle a dit qu’elle avait ensuite changé avec une femme qui voulait le siège côté couloir.

Elle a dit qu’elle s’installait et a commencé à lire un livre quand elle « se sentit un peu dure comme si quelque chose me caressait ici »

« Je me demande ce que ce sentiment pourrait être, c’était vraiment subtil, et j’ai tendu la main et touché le bout de ses doigts », a-t-elle poursuivi.

Elle a ensuite envoyé un texto à sa sœur pour lui dire qu’elle se faisait tripoter. « Je pensais que ça s’arrêterait là parce qu’il sait que je sais qu’il me touchait parce que j’ai touché ses doigts. »

Après un certain temps, elle a repris la position précédente pour qu’elle puisse lire: « C’est arrivé à nouveau, alors c’est à ce moment-là que j’ai pu dire qu’il essayait d’atteindre mes seins. »

« Je dois donc rester assise là pendant une heure de harcèlement », a-t-elle ajouté pour obtenir une vidéo de lui à montrer aux agents de bord.

« Il essayait de le nier », a-t-elle déclaré après leur avoir montré la vidéo « et on m’a dit de se calmer, de s’asseoir, de se taire ».

« Cela m’a vraiment bouleversé que personne ne se soucie du fait que je traverse ça depuis si longtemps. »

« Le fait que j’aie dû m’asseoir là et rassembler des preuves pour rien en dit long. »