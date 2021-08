Une vidéo choc montre jusqu’à 1 000 migrants entassés sous un pont à la frontière américano-mexicaine alors que les arrestations atteignent leur plus haut niveau en 21 ANS

Des images de DRONE montrant jusqu’à 1 000 migrants détenus par la patrouille frontalière à Mission, au Texas, sous un pont ont choqué certains républicains qui ont répondu dimanche sur les réseaux sociaux.

UNE vidéo publiée par le correspondant de Fox News, Bill Melugin a montré d’innombrables personnes apparemment venant du Mexique et détenues dans une longue file sous le pont Anzalduas à la frontière sud entre ce pays et les États-Unis.

Des images de drones montraient jusqu’à 1 000 migrants sous le pont d’Anzalduas. Crédit : Youtube/Fox News

Le pont se trouve près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, près du Rio Grande, où les migrants sont connus pour traverser Crédit : AP : Presse associée

Melugin a affirmé dans une légende de la vidéo qu’il s’agissait du « plus grand groupe de migrants que nous ayons jamais vu » détenu à cet endroit.

« On dirait qu’il pourrait y avoir jusqu’à 1 000 personnes », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons voir la zone qu’avec notre drone. Il y a une zone de traversée populaire du Rio Grande à proximité.

Elise Stefanik, membre du GOP House l’a retweeté et a répondu, « Une catastrophe absolue de la part de Joe Biden, Kamala Harris et des démocrates de la Chambre et du Sénat. #BidenBorderCrisis.

Le représentant Henry Cuellar, un démocrate représentant le 28e district du Congrès du Texas, a partagé images de migrants sous le pont et a écrit le 31 juillet «Nos agents du DHS et nos communautés frontalières sont débordés et doivent être prioritaires.»

« Le DHS rencontrera à nouveau plus de 180 000 immigrants à la frontière sud en juillet – s’ajoutant aux plus d’un million d’immigrants arrivés à la frontière sud au cours de l’exercice 21 », a-t-il ajouté, notant que « quelque chose doit changer ! »

La séquence vidéo choquante intervient alors que CNN a rapporté que les douanes et la protection des frontières ont arrêté plus de 176 000 migrants du 1er au 28 juillet.

Le média a noté qu’il s’agissait du plus grand nombre d’arrestations en juillet depuis au moins 2000.

Certaines personnes pensent que le président Biden et le vice-président Kamala Harris ne font pas assez pour faire face à la crise frontalière.

Le vice-président Harris a été nommé « tsar des frontières » en mars, bien que la Maison Blanche insiste sur le fait que le rôle de Harris à ce titre était spécifiquement de s’attaquer aux « causes profondes » de la migration dans les pays du Triangle du Nord – Guatemala, El Salvador et Honduras – et non dans les les Etats Unis.

Les températures élevées à la frontière pourraient aggraver une situation déjà désastreuse pour les migrants entrant dans le pays et attendant d’être traités.

« Les migrants ont souvent désespérément besoin de nourriture et d’eau dès qu’ils sont rencontrés, car ils sous-estiment les températures élevées et n’emportent pas suffisamment de fournitures avec eux », a déclaré un porte-parole du CBP dans un communiqué obtenu par CNN.

« Le message du CBP à quiconque envisage d’entrer illégalement aux États-Unis le long de la frontière sud-ouest est simple : ne le faites pas. »

Les douanes et la protection des frontières ont arrêté plus de 176 000 migrants du 1er au 28 juillet – le plus grand nombre depuis 2000. Crédit : Youtube/Fox News

Les températures estivales élevées peuvent rendre la situation à la frontière encore plus dangereuse. Crédit : Patrouille des frontières