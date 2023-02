Une vidéo capture un moment d’émotion entre une mariée et son chien

Une vidéo d’une cérémonie de mariage a ému les utilisateurs des médias sociaux. Il montre le chien de compagnie d’une mariée refusant de la quitter lors de sa cérémonie de vidaai. L’extrait capture la connexion qu’un humain et son animal de compagnie partagent. La vidéo montre un chien de compagnie tenant une mariée émotionnelle. On peut la voir pleurer et caresser son bébé à fourrure. La vidéo a été partagée le 6 janvier et depuis, elle a recueilli cinq millions de vues sur Instagram. La légende de la vidéo disait : “Janwar ko bhi sab pata hai (même l’animal sait tout).” La vidéo adorable mais sentimentale a ému Internet. Un utilisateur a écrit: “Yaar ye bhi ghar ke hi member ho jaate hai, inhe bhi sab mehsoos hota hai (ils sont aussi un membre de la famille et ils peuvent ressentir toutes les émotions).” Un autre utilisateur a écrit : « Le meilleur ami de l’homme. Vous pouvez inverser le mot ‘Chien’ pour y trouver ‘Dieu’. Un autre a commenté pour la mariée, “Kitna pyaar karta hai aapko (l’animal t’aime tellement).” Un autre utilisateur a proposé une solution, “Solution simple, emmenez l’animal avec vous, madame.”

Découvrez la vidéo virale ici :

Auparavant, une vidéo similaire était à la mode sur Internet. Il montre une future mariée fixant ses priorités et nourrissant son chien juste avant de se glisser dans la tenue pour son grand jour.

Dans la vidéo, on peut voir la femme ne porter qu’une partie de sa tenue de mariage et l’associer à un jean. Elle s’assoit avec une assiette pleine de nourriture et décide de couvrir son chiot d’amour et d’attention pendant qu’elle nourrit le chien de ses propres mains. Le texte de la vidéo disait : “Quand la mariée définit ses priorités”.

Le clip a été publié avec une légende réconfortante qui disait : « Les animaux de compagnie sont toujours spéciaux. Pyara sa bond hota hai inke sath (il y a un lien spécial avec eux). Ma belle épouse Divya a pris une pause pour se préparer car son Buzo avait faim et voulait être nourri avec ses mains. La vidéo a fait exploser Internet alors qu’ils appréciaient le doux geste de la future mariée.

