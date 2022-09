Une vidéo capture un incident policier choquant à Brampton

Une vidéo est apparue montrant le moment où la police tente d’arrêter un conducteur présumé aux facultés affaiblies provoquant le chaos dans une rue résidentielle de Brampton, en Ontario.

Selon des témoins, l’incident s’est produit aux routes Chinguacousy et Drinkwater vers 16 heures jeudi après-midi.

Au début de la vidéo, on voit deux agents de la police régionale de Peel affronter le conducteur d’une Jeep blanche située sur la pelouse d’une résidence.

Un officier semble avoir son arme pointée vers le véhicule.

La Jeep entre ensuite dans un arbre dans l’allée et l’abat, puis recule à nouveau dans un poteau de feux de circulation.

Alors que la Jeep avance pour tenter d’échapper à la police, elle percute de plein fouet un véhicule entrant dans la rue.

La police régionale de Peel est au courant de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Le conducteur de la Jeep blanche a été arrêté sur les lieux pour des infractions liées aux facultés affaiblies. Aucun blessé n’a été signalé. Merci. pic.twitter.com/BhsxGSman4 — Police régionale de Peel (@PeelPolice) 23 septembre 2022

On voit ensuite la Jeep faire marche arrière et corriger sa trajectoire plusieurs fois avant de rouler plus loin dans la rue et de s’arrêter.

À ce moment-là, une autre voiture de police est vue arriver sur les lieux tandis que la Jeep continue à nouveau de reculer.

Dans une autre vidéo publiée sur Twitter, plusieurs croiseurs de police sont vus garés autour de la Jeep sur les lieux.

Deux hommes de la Jeep sont alors vus arrêtés et menottés par la police.

Un conducteur fait face à des infractions liées aux facultés affaiblies après la diffusion en ligne d’une vidéo choquante d’une poursuite policière dans un quartier résidentiel de Brampton, en Ontario. quartier.

La police de Peel a publié un tweet vendredi matin disant qu’elle était au courant de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Ils ont dit que le conducteur de la Jeep a été arrêté sur les lieux et fait face à des accusations liées aux facultés affaiblies.

Aucun blessé n’a été signalé, a indiqué la police.

Les accusations n’ont pas été prouvées en cour.