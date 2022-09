Une vidéo capture un incident policier choquant à Brampton

Un homme de 31 ans du Québec fait maintenant face à une multitude d’accusations après que la police a tenté d’arrêter un conducteur qui faisait des ravages dans une rue résidentielle de Brampton, en Ontario.

La police régionale de Peel a déclaré qu’un citoyen inquiet avait signalé un agent de patrouille dans le secteur de la rue Queen Ouest et du chemin Chinguacousy au sujet d’une Jeep blanche conduisant de manière erratique à proximité vers 15 h 15 jeudi.

La police a finalement localisé le véhicule sur les routes Chinguacousy et Drinkwater.

“Ils ont fait plusieurs tentatives pour s’assurer que le véhicule s’arrêterait. Ils (la Jeep) ont essayé d’échapper à la police comme vous pouvez le voir dans la vidéo », a déclaré le const. Heather Cannon a déclaré vendredi.

Dans une vidéo de l’incident publiée sur Twitter, on voit deux officiers affronter le conducteur de la Jeep sur la pelouse d’une résidence.

Un officier semble avoir son arme pointée vers le véhicule.

La Jeep fait ensuite marche arrière, pénètre et renverse un arbre sur l’allée, puis fait marche arrière à nouveau dans un poteau de feux de circulation.

Alors que la Jeep avance pour tenter d’échapper à la police, elle percute de plein fouet un véhicule entrant dans la rue.

On voit ensuite la Jeep faire marche arrière et corriger sa trajectoire plusieurs fois avant de rouler plus loin dans la rue et de s’arrêter.

À ce moment-là, une autre voiture de police est vue arriver sur les lieux tandis que la Jeep continue à nouveau de reculer.

Dans une autre vidéo publiée sur Twitter, plusieurs croiseurs de police sont vus garés autour de la Jeep sur les lieux.

Vendredi, la police a confirmé que le conducteur et les deux passagers à l’intérieur de la Jeep avaient été arrêtés et inculpés.

Selon la police, aucune blessure de piétons, de policiers ou d’occupants impliqués dans le véhicule n’a été signalée.

« …C’est absolument stupéfiant que personne n’ait été blessé. Personne n’a été blessé ici et nous avons affaire à, vous savez, des policiers qui travaillent avec le public pour, vous savez, mener cela à une conclusion sûre », a déclaré Cannon.

Le chef de la police de Peel, Nishan Duraiappah, a remercié les policiers sur Twitter pour leurs efforts visant à mettre fin à la situation en toute sécurité.

Superbe travail de nos agents ! Cette situation aurait pu avoir de graves conséquences pour le public et nos @PeelPolice officiers. La réponse rapide de nos membres et la vigilance d’un membre de notre communauté ont permis de sauver des vies hier ! pic.twitter.com/KZag8Fkodl — Chef Nishan Duraiappah (@ChiefNish) 23 septembre 2022

La police a déclaré que le conducteur avait heurté au total deux arbres, trois véhicules civils et plusieurs voitures de police dans le but de fuir les lieux.

Le conducteur, Yudhbir Randhawa, 31 ans, de Saint-Constant, au Québec, a été emmené à un hôpital local pour évaluation et a été détenu pour une enquête sur le cautionnement vendredi.

Randhawa fait face à sept chefs d’accusation, dont conduite avec facultés affaiblies – drogues, fuite d’un agent de la paix et possession d’une substance contrôlée – héroïne et méthamphétamines, entre autres.

Selon la police, Randhawa a des antécédents criminels, qui comprennent “des condamnations pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, fuite de la police et infractions liées à la drogue”.

Les deux passagers, Harpreet Saggu, 41 ans, de Brampton, et Jashanpreet Singh, 23 ans, de Lasalle, au Québec, ont également été accusés d’infractions liées à la drogue.

Saggu et Singh ont tous deux été libérés sous promesse et comparaîtront devant le tribunal en novembre et décembre, respectivement.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter les services de sécurité routière au 905-453-2121 poste 3702 ou Échec au crime de manière anonyme au 1-800-222-8477.