Une vidéo capture des résidents chinois accrochés à un rebord alors qu’un incendie fait rage dans un immeuble de grande hauteur

Les résidents d’un immeuble d’habitation de grande hauteur à Xi’an, en Chine, ont été forcés de se suspendre à leurs rebords de fenêtre et à des rebords pour échapper à un incendie de structure qui faisait rage.

Les images, publiées sur le site de médias sociaux chinois Weibo, montrent l’imposant immeuble d’appartements de la région de Weiyang englouti par les flammes alors que les pompiers combattent l’incendie.

LES PROTESTATIONS RATTLE LA CHINE ALORS QUE LES GENS EN DIT ASSEZ AUX POLITIQUES DE VERROUILLAGE DRACONIENNES DU PAYS

La Chine connaît actuellement des troubles politiques sans précédent après un incendie meurtrier dans un immeuble de grande hauteur à Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, qui a coûté la vie à 10 personnes. Le bâtiment était partiellement verrouillé depuis près de deux mois, ce qui a conduit les militants à supposer que la réglementation COVID entravait la capacité des résidents à s’échapper.

LA CHINE DÉPLOIE LA POLICE ANTI-ÉMEUTE DANS DES COMBINAISONS HAZMAT POUR RÉPRIMER LES MANIFESTATIONS COVID

Au cours du week-end, les choses sont devenues violentes dans plusieurs villes avec des affrontements entre manifestants et policiers. Des vidéos publiées en ligne montraient des policiers attaquant et emportant des manifestants. Les gens ont de plus en plus exprimé leur colère en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Samedi et dimanche, les gens se sont rassemblés dans le centre-ville de Shanghai pour allumer des bougies pour les victimes de l’incendie meurtrier. Vers minuit, la foule était passée à plus d’un millier de personnes, scandant “Excusez-vous”, “Xi Jinping, démissionnez” et “Parti communiste, démissionnez”, qui étaient tous dirigés contre le gouvernement central,