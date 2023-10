Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Les images des caméras corporelles ont montré les moments qui ont précédé la fusillade mortelle par la police d’un homme qui avait été libéré de prison après purgeant une peine de 16 ans pour une condamnation injustifiée.

Les images, publiées par le Georgia Bureau of Investigation (GBI), montrent Leonard Cure, 53 ans, arrêté par un député du comté de Camden pour excès de vitesse, avant d’être frappé au Taser, frappé avec une matraque, puis abattu.

Cure n’avait été libéré de prison qu’en 2020 après que son cas ait été repris par l’Innocence Project of Florida, une organisation juridique à but non lucratif qui aide à exonérer les personnes condamnées à tort.

La fusillade s’est produite vers 7h30, heure locale, lundi matin.

Les autorités affirment que Cure est sorti de sa voiture à la demande du député, qui n’a pas été publiquement identifié, et qu’il a d’abord obéi au policier jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il serait arrêté.

Dans les images récemment diffusées, on entend Cure se demander pourquoi il a été arrêté pour avoir prétendument conduit « à 100 mph », disant au policier qu’il devrait simplement recevoir une contravention pour excès de vitesse.

Après avoir appris qu’il « allait en prison » pour excès de vitesse, ce qui, selon le policier, est un délit criminel en Géorgie, Cure lève la main gauche vers le ciel.

À ce moment-là, l’officier le tase et l’adjoint crie à Cure de mettre ses mains derrière son dos.

Images de la caméra corporelle de l’incident de Leonard Cure (GBI)

Au lieu de cela, Cure agite ses bras et s’approche du député avant que les deux ne se battent. Cure est ensuite frappé avec une matraque de police pendant qu’il saisit le visage des policiers et repousse sa tête en arrière en disant « ouais salope ».

Il est ensuite abattu à bout portant et tombe au sol, le policier lui criant de ne pas se relever. Des renforts policiers sont alors appelés.

Cure a été placé dans une ambulance sur les lieux, mais a ensuite été déclaré mort. Les images de la caméra corporelle montrent le député en train de pleurer après la fusillade.

Mercredi, avant la diffusion publique des images, la mère et les frères et sœurs de Cure se sont rendus au bureau local du Georgia Bureau of Investigation avec leur avocat, l’avocat des droits civiques Benjamin Crump, pour visionner la vidéo.

« Je ne pense pas, quoi qu’il arrive, qu’il aurait dû être tué », a déclaré Mary Cure en saisissant un grand portrait encadré de son fils assassiné. « C’est l’essentiel. Sa vie n’aurait pas dû être supprimée.

Cure a été reconnu coupable à tort de vol à main armée en 2004 et a passé 16 ans dans une prison de Floride avant d’être libéré il y a trois ans.

Leonard Cure est décédé lundi dans la fusillade d’un officier impliqué (Projet Innocence de Floride)

Le Projet Innocence de Floride a persuadé une unité d’examen des cas du bureau du procureur du comté de Broward d’examiner son cas.

Cette unité a examiné un reçu de guichet automatique et d’autres preuves indiquant que Cure se trouvait à des kilomètres de la scène du crime au moment du vol. Un juge a annulé sa condamnation en 2020.

(Projet Innocence de Floride)

Mercredi, Seth Miller, directeur exécutif du projet Innocence of Florida, a déclaré que de nombreuses personnes injustement envoyées en prison vivent dans la peur d’être arrêtées et incarcérées à nouveau longtemps après avoir été libérées.

M. Miller a déclaré que cela avait peut-être joué un rôle dans ce qui s’était passé lors du contrôle routier de Cure.

« Il est difficile pour nous de comprendre comment il n’a pas pu être maîtrisé sans recourir à une force mortelle », a déclaré M. Miller. « Nous avons hâte de voir la vidéo et de porter notre propre jugement à ce moment-là. »

L’indépendant a contacté M. Miller via The Innocence Project pour obtenir des commentaires supplémentaires.