Une vidéo bizarre montre une bataille médiévale entre des troupes chinoises et indiennes brandissant des clubs lors d’affrontements à la frontière qui ont fait 27 morts

Une vidéo de BIZARRE montre une bataille de style médiéval entre des troupes chinoises et indiennes portant des tenues anti-émeute et brandissant des gourdins, qui a fait 27 morts.

La Chine et l’Inde se sont affrontées alors que les deux nations dotées de l’arme nucléaire se disputent sur un étroit couloir de terre qui est élevé dans l’Himalaya.

Des images inédites – qui ont été déguisées par le Parti communiste chinois comme un paquet de propagande – ont maintenant été diffusées sur la brutale bagarre de huit heures impliquant quelque 500 soldats qui s’est déroulée sur le flanc de la montagne stérile en juin dernier.

Cela survient alors que les soldats chinois et indiens se sont de nouveau affrontés – avec un pacte pour les armes à feu dans la région, ce qui signifie que les troupes finissent par devoir se battre avec des armes improvisées.

La vidéo surréaliste montre la confrontation alors que des centaines de soldats armés de boucliers anti-émeute – certains qui disent encore «police» – et brandissant des gourdins s’affrontent dans la vallée de Galway.

Quelque 23 soldats indiens sont morts dans les bagarres sanglantes, tandis que la Chine a affirmé que seuls quatre soldats avaient été tués dans une déclaration attendue depuis longtemps cette semaine.

Les survivants ont déclaré que des batailles de style médiéval faisaient rage alors que des soldats chinois armés de matraques à pointes, de barres de fer et de matraques enveloppées de fil de fer barbelé attaquaient les troupes indiennes.

Les images fortement montées commencent par un groupe de soldats chinois installant un camp dans la région, dans ce qui semble avoir été un exercice de propagande pré-arrangé.

Soudainement, une grande force de soldats indiens apparaît alors dans la vallée alors qu’ils traversent la rivière vers les forces chinoises armées de boucliers anti-émeute et de gourdins – un soldat semblant brandir une épée.

Les deux parties s’engagent dans un match de cris et commencent à se pousser et à se bousculer alors que d’autres hommes arrivent et se confrontent.

Un soldat est vu avec un gros chien hargneux qui se cabre sur sa laisse alors que d’autres troupes – supposées être chinoises – affluent de l’autre bout de la vallée.

La vidéo passe ensuite à la nuit et affiche des scènes de chaos, avec des cris et des lumières stroboscopiques alors que les soldats chinois brandissent leurs armes de mêlée.

Les survivants de l’année dernière ont décrit des affrontements sanglants dans l’obscurité qui ont duré des heures – avec des photos montrant des clubs à pointes qui auraient été utilisés par les forces chinoises.

D’autres images montrent un soldat chinois couvert de sang alors qu’il est soigné par ses camarades alors qu’ils lui lient la tête.

Il montre ensuite des photos des quatre hommes soupçonnés d’être les responsables de la confrontation sanglante de la Chine.

Parmi les personnes tuées figuraient Qi Fabao, le commandant du régiment du commandement militaire de l’Armée populaire de libération du Xinjiang.

L’admission des morts par la Chine intervient 249 jours après la bataille qui a poussé les deux parties au bord de la guerre alors qu’elles inondaient la région de matériel militaire.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a affirmé que le rapport sur les victimes ne le communiquait que maintenant car « la vérité est attendue depuis longtemps et est nécessaire pour que les gens connaissent la vraie histoire ».

Elle a déclaré: «Nous espérons que la question des frontières sera mise à sa place dans nos relations bilatérales.

« Nous espérons travailler avec la partie indienne pour résoudre correctement le problème et défendre le tableau général et les intérêts des relations bilatérales. »

Les morts dans la vallée de Galwan ont été les premiers morts dans les affrontements entre les deux États dotés d’armes nucléaires depuis 1975.

L’Inde et la Chine ont conclu un pacte selon lequel aucune arme à feu ne doit être transportée à moins d’un kilomètre de la frontière, ce qui conduit à un combat mortel brutal.

« Même les hommes non armés qui ont fui dans les collines ont été pourchassés et tués », a déclaré un officier indien. Actualités18 Juin dernier.

« Les morts incluent des hommes qui ont sauté dans la rivière Galwan dans un effort désespéré pour s’échapper. »

D’autres responsables ont précédemment qualifié les troupes chinoises d ‘«escadrons de la mort».

L’Inde affirme que l’affrontement a commencé lorsque les commandants chinois sont revenus à la rame sur la promesse de démanteler un avant-poste – ils ont donc envoyé leurs troupes «préparées pour une confrontation».

L’Inde et la Chine se disputent la frontière depuis la dernière guerre des deux puissances en 1962.

Les deux parties ont passé quatre décennies à se disputer sur la région d’Aksai Chin, revendiquée par les deux pays.

Chacun a accusé l’autre de dépasser la soi-disant ligne de contrôle effectif – une frontière de facto entre les deux nations.

Aksai Chin est stérile et inhospitalier, avec des températures glaciales et une altitude moyenne de 14 000 pieds.

Malgré cela, il est grandement apprécié par les deux parties sur le plan stratégique et ils ont tous deux canalisé de l’argent pour construire des infrastructures dans la région.

Les pourparlers au cours des dernières décennies n’ont pas permis de résoudre le différend, qui continue de s’enflammer chaque fois que l’une ou l’autre des parties entreprend des démarches importantes – comme la construction de routes et d’aérodromes.

Le différend couvre près de 2 175 milles de frontière et New Delhi accuse la Chine d’occuper près de 15 000 milles carrés de son territoire.

L’année dernière, l’armée chinoise aurait également utilisé une arme à micro-ondes pour «cuire» les troupes indiennes et les forcer à battre en retraite lors d’une impasse à la frontière.