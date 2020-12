Une vidéo bizarre est sortie d’un Chinois marchant avec deux rats dans une rue comme s’ils étaient ses animaux de compagnie. Les images le montrent en train de marcher sur les rongeurs avec de longues ficelles attachées à la bouche en laisse sur un marché de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.

Selon un DailyMail rapport, on pense que l’homme est un vendeur qui utilisait les rongeurs pour promouvoir ses pièges à rats. Ce n’est pas le premier exemple d’un marketing aussi bizarre car des scènes similaires se sont déjà produites en Chine.

Cet incident bizarre a été capturé et partagé en ligne par un résident local le 13 décembre, au marché central de Shaxi dans la ville de Zhongshan. La séquence vidéo montre l’homme marchant dans le marché animé tout en marchant avec les deux rongeurs. Il semble que l’homme avait placé un fil dans la bouche du rat comme une laisse. Il semblait avoir la bouche attachée par de petits crochets métalliques qui étaient ensuite liés aux cordes.

le séquences vidéo montre également l’un des rats reniflant curieusement, tandis que le second semblait sans vie car il était traîné sur le sol de la route sans aucun mouvement.

Plusieurs spectateurs sur le marché semblaient insensibles à l’acte, mais certains d’entre eux ont été surpris par la scène étrange. Le clip vidéo partagé par un spectateur local sur l’application chinoise Tik Tok comme Douyin n’avait aucune explication sur ce que faisait le vendeur de pièges à rats. Cependant, on pense que la laisse / ficelle était un type de piège à rats et l’homme dans la vidéo la vendait en utilisant les rongeurs pour promouvoir ses marchandises.

Comme mentionné précédemment, des scènes étranges similaires étaient Pointé plus tôt dans diverses autres régions de Chine. Un blogueur a capturé un homme promenant deux rats dans les rues de Wuzhou, dans le sud de la Chine, en septembre plus tôt. Le commerçant avait également un piège à rats similaire, et il a été filmé montrant les hameçons métalliques à des clients potentiels tout en expliquant comment cela fonctionne et comment il peut être utilisé pour attraper des rats.

On dit que lorsqu’un rat mord la particule de nourriture sur l’hameçon, le piège se dilate et saisit sa bouche. Plusieurs utilisateurs ont été amusés par la séquence vidéo et elle a également suscité quelques commentaires intéressants.

Un utilisateur a écrit: « J’ai vu des gens promener des chiens et des chats, pas des rats! » Un autre utilisateur a déclaré: « Ces deux-là sont probablement les rats les plus malchanceux de l’histoire. »

« Marcher la souris dans la rue, que se passe-t-il? » a écrit un autre.